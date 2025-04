Ga jij mee met Avila Reizen naar Spitsbergen of Cambodja? In juni staat de expeditiecruise met Ponant naar Spitsbergen gepland en in oktober reizen ze af naar Cambodja.

Spitsbergen

Avila Reizen nodigt je graag uit voor een bijzondere expeditiecruise naar Spitsbergen aan boord het luxe schip Le Lyrial van Ponant. Tijdens deze unieke reis ervaar je de ongerepte schoonheid van het Hoge Noorden en maak je kennis met de rijke biodiversiteit van dit Arctische gebied.

Onder begeleiding van ervaren natuurgidsen vaar je langs imposante gletsjers en diep uitgesneden fjorden, waar het ijs een fascinerend schouwspel vormt. In deze afgelegen wildernis leven iconische dieren zoals ijsberen, walrussen en poolvossen, terwijl zeevogels elegant boven de golven zweven. Je krijgt de kans om deze indrukwekkende omgeving niet alleen vanaf het schip te bewonderen, maar ook tijdens begeleide zodiactochten en landexcursies, waarbij je de magie van de Arctische natuur van dichtbij beleeft. Aan boord geniet je van het comfort en de elegantie waar Ponant om bekendstaat. Culinaire hoogstandjes, eersteklas service en verrijkende lezingen door experts maken deze reis tot een inspirerende ervaring.

Wanneer?

De reis vindt plaats tussen 27 juni en 6 juli 2025, voor deze expeditie wordt een eigen bijdrage gevraagd van €895, per persoon op basis van een gedeelde cabine of €1.650 voor een privécabine. Avila heeft vijf staterooms beschikbaar op deze famtrip. Deelname is mogelijk op basis van een gedeelde cabine of privécabine. Jouw plekje veilig stellen is eenvoudig. Vertel voor 10 april aanstaande waarom juist jij mee wil naar Spitsbergen (en eventueel met wie) en maak kans om deel uit te maken van deze bijzondere reiservaring. Klik hier voor het deelnameformulier. Klik hier voor het programma.

Cambodja

Ontdek het betoverende Cambodja tijdens een rondreis vol cultuur, geschiedenis en avontuur. Je start in Phnom Penh waar je de stad verkent via een avondcruise over de Mekong. Je bezoekt indrukwekkende historische locaties zoals Tuol Sleng en de Killing Fields, waarna je de koloniale charme van de stad ontdekt tijdens een heritage walk. De reis brengt je verder naar het platteland, waar je overnacht in de Smiling Gecko Farmhouse, een bijzondere plek die luxe combineert met gemeenschapsprojecten. Vervolgens reis je naar Siem Reap, waar je de tempels van Angkor op een unieke manier verkent: met een oude militaire jeep door de jungle. Je bezoekt iconische tempels zoals Ta Prohm en Angkor Wat en geniet van een exclusieve lunch in een lokale setting. Een avontuurlijke trektocht door Phnom Kulen en een sfeervol diner onder de sterrenhemel maken deze ervaring extra speciaal. De reis eindigt in pure ontspanning op het paradijselijke eiland Koh Russey. Hier heb je de vrijheid om te snorkelen, kajakken of simpelweg te genieten van de rust en luxe van je resort. Een exclusieve afsluiting volgt met een bezoek aan het adembenemende Shinta Mani Wild, waar je luncht in de jungle voordat je terugreist naar Phnom Penh voor je vlucht naar huis. Dit is een onvergetelijke ervaring die je niet wilt missen!

Wanneer?

De reis vindt plaats van 10 tot 19 oktober 2025. Avila vraagt voor deze mooie reis een eigen bijdrage van €1.195 per persoon. Er zijn slechts zeven plekken voor reisspecialisten beschikbaar. Staat Cambodja op jouw bucketlist? Laat dan voor 10 april weten waarom jij hierbij moet zijn en stuur jouw motivatie toe. Klik hier voor het inschrijfformulier en klik hier voor het programma.