Avila Reizen treedt toe tot Bellini Club

Avila Reizen is als enige Nederlandse reisorganisatie geselecteerd toe te treden tot de prestigieuze Bellini Club van Belmond. Dit stelt Avila Reizen in staat om exclusieve aanbiedingen, voorzieningen en services door te geven aan haar klanten.

Belmond’s Bellini Club is een van de beste erkenningsprogramma’s voor reisorganisaties in de branche. Als zorgvuldig uitgekozen lid en vertrouwde merkambassadeur is Avila Reizen exclusief in de positie om gasten speciale aanbiedingen en voorzieningen aan te bieden bij Belmond-hotels, -treinen en -riviercruises over de hele wereld. Deze omvatten een gratis upgrade bij aankomst, VIP-welkomsttraktaties, een genereuze cadeaubon voor toekomstige reizen en flexibel hotel-, resort- of boordtegoed. Bovendien betekent deze nauwe samenwerking dat Avila Reizen als eerste gebruik kan maken van promoties en evenementen voordat ze op grote schaal worden gepubliceerd. Avila Reizen heeft daarmee toegang tot belangrijke contacten en general managers en de mogelijkheid speciale Bellini-conciërge in te kunnen schakelen om de wensen van gasten nog beter in te kunnen vullen.

Belmonds portfolio van hotels, treinen en riviercruises omvat veel van ’s werelds meest iconische reiservaringen. Het omvat de legendarische Venice Simplon-Orient-Express-trein, luxe retraites in Italië, Peru en Zuidoost-Azië, ongeëvenaarde safari-ervaringen in Botswana en op maat gemaakte riviercruises in Frankrijk.

TravDay

Om dit heugelijke feit te vieren biedt Avila Reizen alle bezoekers van de TravDay te proosten met Bellini-cocktails. Deze befaamde cocktail werd voor het eerst geserveerd in 1948 bij de befaamde Harry’s Bar in Venetië door Giuseppe Cipriani. Giuseppe was ook de grondlegger van het Hotel Cipriani, A Belmond Hotel.

Auteur Sharon Evers