B.Y. Kids (Prijsvrij Vakanties & D-reizen) organiseert vakantieweekend voor eenoudergezinnen

Dit weekend organiseert de stichting B.Y. Kids (Prijsvrij Vakanties & D-reizen) het B.Y. Kids vakantieweekend voor 100 eenoudergezinnen op Landal Rabbit Hill op de Veluwe.

De focus van het weekend is volledig op het kind gericht. De gezinnen die hiervoor uitgenodigd zijn betreffen gebroken gezinnen die dit nu het hardst nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat er geen financiële middelen (meer) zijn door de scheiding van de ouders, er een vechtscheiding heeft plaatsgevonden of de kinderen een lastige tijd tijdens deze scheiding hebben beleeft. Er worden tal van activiteiten, workshops en optredens georganiseerd. Ook is er quality time voor het gezin gereserveerd om zo ook gezamenlijk te kunnen genieten van dit onbezorgde weekend. Partners zijn onder andere het expertisecentrum kind en scheiding KIES, Landal Rabbit Hill, Villa Pinedo, ABN Amro, Jumbo (familie Van Eerd) en meer.

b.y. Kids (broken youth kids) zet zich in voor kinderen die midden in een lastige periode zitten, of een lastige periode achter de rug hebben. Denk hierbij aan kinderen met gescheiden ouders, waarvan een ouder is overleden, kinderen met een migratieachtergrond of andere problematiek. b.y. Kids zet zich in voor deze (vaak vergeten) groepen kinderen en biedt ze een zorgeloze, onvergetelijke tijd. Hierbij ligt de nadruk op de behoeftes van het kind en zal er indien mogelijk ook professionele ondersteuning worden ingeschakeld.

Author Arjen Lutgendorff