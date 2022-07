Bagagechaos op Schiphol, maar reisorganisator verantwoordelijk voor bagageafhandeling bij pakketreis

Deel dit artikel

Reizigers die via Schiphol reizen klagen niet alleen over de lange wachttijden, maar ook de bagagepuinhopen zorgen voor steeds meer ergernis. Een reisorganisator laat tegenover Travelpro weten het belachelijk te vinden dat een reisorganisator bij een pakketreis verantwoordelijk is voor de afhandeling van de bagage wanneer de luchthaven er “een puinhoop van maakt”.

Joost van Doesburg liet in de landelijke media al weten dat Schiphol de bagagechaos niet meer in de hand heeft. “Het personeel kan het grote aanbod van achtergebleven koffers niet meer aan”, aldus Van Doesburg bij AT5.

De ANVR biedt reizigers middels een FAQ duidelijkheid over de verantwoordelijkheden met betrekking tot bagage: “Maakt jouw vlucht onderdeel uit van een pakketreis die is geboekt bij een ANVR-reisonderneming dan is de reisorganisator verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de totale reis en daarmee ook voor de bagageafhandeling. Meld de vermissing van jouw bagage dan ook bij de reisleiding van de reisorganisator ter plaatse. Als jouw bagage niet snel wordt achterhaald en je hierdoor problemen krijgt die niet (voldoende) door de luchtvaartmaatschappij of reisorganisator worden opgelost, kun je hierover een klacht indienen.”

“Waarom zijn wij als reisorganisator weer de dupe?! Het is toch de luchthaven die er een puinhoop van maakt?”, aldus de reisorganisator tegenover Travelpro. Een woordvoerder van Schiphol liet over de bagagechaos aan AT5 weten dat deze ook wordt veroorzaakt door de vele vluchtverstoringen. “Reizigers staan zowel op Schiphol als op andere Europese bestemmingen vaak te lang in de rij, waardoor koffers van die reizigers gescheiden worden. Die stapelen zich dan onder meer op Schiphol op.” Volgens de woordvoerder is het nasturen van bagage geen expertise van Schiphol. “Dat is de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen, maar wij ondersteunen hen wel”, aldus de woordvoerder. Schiphol heeft gisteren kantoorpersoneel tijdens een opruimactie ingezet om de bagagechaos te ordenen en gegevens van koffers in computersystemen te zetten, zodat ze alsnog bij de reizigers thuis of op hun bestemming gebracht kunnen worden.”

Wanneer bagage later, niet of beschadigd aankomt op de bestemming raadt de ANVR reizigers aan om dit direct te melden bij de betreffende luchtvaartmaatschappij op de luchthaven. “En vul een schadeformulier in (Property Irregularity Report). Volgens de algemene vervoervoorwaarden van de IATA (International Air Transport Association) moet de reiziger binnen 21 dagen nadat hij de bagage alsnog heeft ontvangen, schriftelijk een klacht indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Als de luchtvaartmaatschappij niet of gedeeltelijk uitkeert, kun je als reiziger eventuele schade indienen bij jouw (reis-)verzekeringsmaatschappij. In geval van beschadigde bagage moet je binnen zeven dagen na ontvangst van de bagage een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij.”

Endless number of bagage that have not been loaded on to the aircrafts at Schiphol Airport. Neoliberal system is falling apart, short term contracts low wages and maximization of profit pic.twitter.com/IHU6EEeLP2 — Swapo (@CuriosityCat666) June 22, 2022

#Schiphol wat een bende die losstaande koffers bij alle bagage claims. Zooitje! pic.twitter.com/MuIXuP1Dad — Thierry (@thierryhunting) July 6, 2022

Chaos compleet op Shithol https://t.co/wdBKNNgrcV — Blije Bakkes (@BakkesBlije) June 27, 2022

Author Arjen Lutgendorff