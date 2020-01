Bali neemt maatregelen tegen coronavirus

Op Bali is men overgegaan op voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Zo moeten reizigers die aankomen op het Indonesische eiland, wanneer daar sprake van is, meewerken aan een health check op de luchthaven.

In samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid zullen de autoriteiten van Denpasar Airport en luchtvaartmaatschappijen een thermoscanner installeren in de internationale terminal voor vroege detectie van het virus.

Tevens zullen alle regeringskantoren, ziekenhuizen en medische klinieken worden opgeroepen tot bewustzijn en waakzaamheid met betrekking tot het virus. Er is opgeroepen om alle medische voorzieningen stand-by te hebben staan, waaronder apparatuur, personeel en quarantaineruimtes voor vermoedelijk geïnfecteerde mensen.

In China (de stad Wuhan) werden mensen sinds eind 2019 ziek van een nieuw soort coronavirus. De gezondheidsorganisaties in China en de Wereldgezondheidsorganisatie bestrijden de uitbraak en brengen de situatie daar in kaart.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.