Barut Hotels Anda Barut Collection, Bayou Villas Didim en Barut GOIA bereiden zich volop voor op het verwelkomen van hun gasten in 2024. Welke noviteiten kan je verwachten?

Anda Barut Collection opent haar deuren in 2024

Anda Barut Collection, waar we de servicekwaliteit van Barut Hotels gaan introduceren in Didim, bestaat uit een familie-, volwassenen- en gemengde hotelzone en wordt geserveerd in een eigen baai in contact met de natuur op een oppervlakte van 150 hectare. Met stijlvolle A la Carte restaurants, ruime vergaderzalen, een avonturenpark vol plezier, en met de nabijheid van de luchthavens van Izmir en Bodrum-Milas, nodigt Anda Barut Collection je uit om een compleet andere Egeïsche vakantie te beleven.

Privileges van Bayou Villas worden geïntroduceerd in Didim

Na Lara worden nu ook de veelgeprezen privileges van Bayou Villas geïntroduceerd aan de gasten van Bayou Villas Didim binnen Anda Barut Collection.

Spannend nieuws:

Barut GOIA opent zijn deuren in april 2024

Barut GOIA (Barut Sunwing Side Beach) verwelkomt het seizoen 2024 met een aantal vernieuwingen. Barut GOIA zal een fantastische accommodatie-ervaring bieden met verschillende kamertypes variërend van 45 tot 85 m2. Penthouse suites, tuinsuites, swim-up suites, familiesuites en deluxe kamers zijn ontworpen om een comfortabele vakantie te bieden. Ben je klaar om een meer dynamische, moderne en stijlvolle wereld binnen te stappen met grote glijbanen, een privéstrand en nieuwe restaurants en bars?