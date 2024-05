BBI Travel voegt de Zweedse wintersportbestemming Idre Fjäll toe aan haar aanbod wintersportvakanties en winterreizen in de regio Scandinavian Mountains.

Sinds 2019 organiseert de touroperator wintersportreizen naar Scandinavië, middels een rechtstreekse chartervlucht vanaf Groningen Airport Eelde en Schiphol naar Scandinavian Mountains Airport. Hiervandaan brengt een inbegrepen transferbus winterliefhebbers gemakkelijk en snel naar de skigebieden Trysil in Noorwegen en Stöten en Sälen in Zweden. Voor het komende winterseizoen komt Idre Fjäll daar dus bij.

Sneeuwzeker

Idre Fjäll is een gemoedelijk en sneeuwzeker skigebied met pistes voor wintersporters van ieder niveau. Ook voor reizigers die de lange latten liever laten staan is er meer dan genoeg te beleven, zoals een huskytocht of kennismaking met de inheemse Sami cultuur. “Wij zien de vraag naar vakanties op bestemmingen waar nog échte winter is ieder jaar toenemen”, zegt Henk van der Kooi, eigenaar van BBI Travel. “De afgelopen jaren is de populariteit van onze andere winterbestemmingen die vanuit Scandinavian Mountains Airport te bereiken zijn sterk gegroeid. Daarom hebben wij besloten dit jaar Idre Fjäll aan ons aanbod toe te voegen.” In Idre Fjäll hebben reizigers bovendien goede kans om het noorderlicht te zien. Ook in de zomer is Idre Fjäll al langer populair bij Nederlanders.

Scandinavian Mountains

Dit jaar begint het wintersportseizoen in de Scandinavian Mountains op 21 december 2024 en eindigt op 15 maart 2025. De charter wordt uitgevoerd door Transavia. Travelpro was eind vorig jaar mee met BBI Travel naar Scandinavian Mountains. Bekijk hieronder de video om meer te zien van deze bestemming.