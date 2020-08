België: PLF en oranje reisadvies voor provincie Antwerpen

Wie langer dan 48 uur in België gaat verblijven, wordt door de Belgische overheid verplicht om binnen 48 uur voor aankomst een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen. In de provincie Antwerpen ligt het gemiddeld aantal coronabesmettingen veel hoger dan in de rest van België. Daarom geldt kleurcode oranje voor reizen van en naar de provincie Antwerpen. Ook de Belgische overheid raadt af te reizen naar de provincie Antwerpen.

Er geldt een avondklok voor de hele provincie Antwerpen tussen 01.30 en 05.00 uur. Dit betekent dat doorgaand verkeer door de provincie Antwerpen tussen 1.30 en 5.00 uur alleen is toegestaan voor noodzakelijk reis- en werkverkeer. Reizigers morgen tijdens de avondklok wel door dit gebied naar een bestemming in het zuiden van Europa of daar vandaan terug naar Nederland rijden. Maar stop er niet om te rusten of te tanken.

In heel België geldt de verplichting voor personen vanaf 12 jaar om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer, op luchthavens en in alle andere openbare gelegenheden waar afstand houden moeilijk is (horeca, winkels, winkelcentra en bij contactberoepen, evenementen en betogingen). Plaatselijk gelden strengere maatregelen voor het dragen van mondkapjes, zoals in drukke winkelstraten. Raadpleeg voor vertrek naar België en tijdens een verblijf in België regelmatig de websites gemeenten en of provincies om goed geïnformeerd te zijn over de daar geldende maatregelen.

In de provincie Antwerpen en in alle negentien gemeenten van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest geldt een algemene draagplicht voor mondkapjes op alle openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke private plaatsen. In België geldt per 14 augustus een code oranje voor reizen naar en terugkeer vanuit de Nederlandse provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Flevoland. Niet-essentiële reizigers uit deze provincies wordt bij aankomst in België geadviseerd om preventief te testen en in zelfquarantaine te gaan. Reizigers naar deze provincies wordt gevraagd om waakzaam te zijn. Zie voor meer informatie rubrieken ‘Verkeersveiligheid’ en ‘Coronavirus’.

