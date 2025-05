Tijdens de NAVO-top in Den Haag, die plaatsvindt van 23 tot en met 25 juni 2025, gelden er aanzienlijke beperkingen in het Nederlandse luchtruim. Dat meldt de Rijksoverheid.

Foto ©Amsterdam Airport Schiphol

In een straal van 93 kilometer rond Den Haag is vliegen alleen toegestaan met toestemming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Binnen een straal van ruim 16 kilometer is al het vliegverkeer verboden, met uitzondering van veiligheidsvluchten en medische noodgevallen.

Schiphol verliest tijdelijk capaciteit doordat de Polderbaan niet beschikbaar is: deze wordt gebruikt voor het parkeren van regeringsvliegtuigen. Tegelijkertijd is er ook onderhoud aan de Buitenveldertbaan. De combinatie van luchtruimbeperkingen en gesloten banen zorgt naar verwachting voor circa 10% minder geplande vluchten.

De beperkingen gelden ook voor andere luchthavens zoals Rotterdam The Hague Airport, Lelystad Airport en diverse kleinere velden. De maatregelen worden op verzoek van de NCTV vastgelegd in een ministeriële regeling. De meeste luchtruimbeperkingen gaan in op maandag 23 juni om 15.00 uur en duren tot woensdag 25 juni 23.59 uur.