Bert Wildeman (53) overleden

Deel dit artikel

Bert Wildeman is afgelopen nacht op 53-jarige leeftijd overleden. Wildeman bouwde in de vele jaren die hij werkzaam was in de reissector een enorm netwerk op en zal worden herinnerd als gepassioneerd salesman en geliefd branchecollega.

Wildeman werkte lange tijd voor Sunny Cars (2002 – 2015). In december 2015 lanceerde hij samen met Gerda Land, Theo Hoving en Erik Land vol trots Sambasso. Een retail-platform dat reisagenten en touroperators bij elkaar moest brengen op een vernieuwde wijze.

Door de aanhoudende coronacrisis en te grote toekomstige onzekerheden moesten de aandeelhouders en directie van Sambasso Alliantie B.V. tot hun spijt het besluit nemen om te stoppen met Sambasso.

Begin 2022 begon Wildeman als Sales Manager Nederland & België voor Flexible Autos, een agentvriendelijke autobroker dat hij met zijn collega van Vuelandia (general sales agent van Flexible Autos voor Nederland en België) in de markt zette.

“Bert was echt een professional die zich met hart en ziel inzette. Tijdens zijn werkzaamheden voor Flexible Autos is hij écht hard aan het bouwen geweest. Hij heeft iets heel moois neergezet”, aldus Mikel van Nimwegen (Vuelandia/Flexible Autos). “Wat gaan we je missen, Bert. We wensen iedereen heel veel sterkte toe met het verlies van Bert.”

Tijdens zijn carrière bouwde Wildeman vele goede contacten op tijdens bezoeken aan partners, B2B-workshops en (studie)reizen.

Naast zijn werkzame leven was Wildeman een echte familieman, trotse vader en levensgenieter. Samen met zijn dochter Jolijn en vrouw Natasja lanceerde hij tijdens de coronacrisis Sam Travel, een thuisescape-spel met de unieke combinatie van reizen.

Bert Wildeman laat zijn vrouw, twee dochters en zoon achter. Het team van Travelpro en TravMagazine wenst familie, vrienden, collega’s en alle anderen veel sterkte toe met het verlies van Bert.

Theo Hoving schreef het onderstaande in memoriam.

In memoriam Bert Wildeman (Zwolle, 1969 – 2023)

Bert, de man van Sambasso

Een van de dromen van Bert was ondernemer worden. Toen bij Fadiro het idee van Sambasso was geboren, zochten wij iemand die samen met ons vorm wilde geven aan Sambasso. Sambasso paste mooi bij die droom van Bert en in 2015 is Bert als algemeen directeur en mede-eigenaar van Sambasso aan de slag gegaan.

Sambasso kwam trager op gang dan we hoopten, maar de coronaperiode was te heftig voor Sambasso om hiermee nog verantwoord door te gaan. Daarnaast werkte de samenwerking tussen de eigenaren ook niet meer en verschilden de inzichten onderling te veel. Bert is met pijn in ’t hart op 1 oktober 2021 gestopt bij Sambasso.

Per 1 januari 2022 is Bert aan de slag gegaan bij Flexible Auto als Sales Manager. Helaas is hij in de loop van dat jaar ziek geworden.

Bert kon alles aan je verkopen. Hij was een echte salesman en ging dan ook voor Sambasso het hele land door om het verhaal van Sambasso te doen. De meeste branchegenoten kenden hem al uit de jarenlange ‘Mister Sunny Cars’ periode.

En ik moet ook eerlijk zijn om te vermelden dat ‘nee’ verkopen bij Bert wat moeilijk was, waardoor er weleens afgeweken werd van de Sambasso-strategie.

Je wist wel wanneer Bert op kantoor was. Zijn mond stond nooit stil en zachtjes praten was erg moeilijk voor hem. Was het niet tegen één van ons, dan was hij wel aan het bellen. Dat bellen ging dan in combinatie met ijsberen door het hele pand, waar menig medewerker weleens lichtelijk gek van werd. Wij begrepen dat het thuis niet anders was en ook daar maatregelen waren genomen om hem op zijn plek te houden.

Na zijn vertrek hebben we regelmatig contact gehouden, vooral ook in de periode tijdens zijn ziekte. Even een bakkie doen bij Fadiro en enkele weken geleden voor het laatst waarbij ons allemaal opviel hoe goed hij eruitzag. Dat is dus heel vertekenend geweest en maakt het des te onbegrijpelijk dat het ineens zo anders is gelopen en Bert veel te jong is gestorven.

Ondanks dat Bert niet onder Fadiro viel, werkte het hele team wel intensief met hem samen en ervaren wij toch allemaal het verlies van een oud-collega. Het team van Fadiro wenst zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Theo Hoving

Fadiro BV

Auteur Arjen Lutgendorff