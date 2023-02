Al aan een reis naar het magische Saoedi-Arabië gedacht?

Deel dit artikel

Er zijn maar weinig plaatsen in de wereld waar je je nog een echte ontdekkingsreiziger voelt die het onbekende in kaart brengt. Op veel historische bestemmingen wordt de illusie van ontdekking prompt verbroken door een jungle van selfiesticks. Maar in AlUla, waar het eerste UNESCO-werelderfgoed van Saoedi-Arabië ligt, diep in de woestijn in het noordwesten van het land, kun je je fantasie om een onverschrokken archeoloog te zijn misschien toch nog een dagje uitleven. Hier vind je de oude stad Hegra.

Ondanks alle kenmerken van een wereldwijde bucketlist-bestemming – oude tombes die de erfenis zijn van 7.000 jaar menselijke beschaving, prachtige natuurlijke rotsformaties en ravijnen, een overvloed aan avontuurlijke sporten en geavanceerde kunstinstallaties – blijft AlUla grotendeels buiten de wereldwijde toeristische radar, zodat u alle ruimte en tijd heeft om na te denken over de monumentaliteit van de prachtige woestijnlandschappen.

Eens een belangrijk handelsknooppunt langs de oude Wierookroute die het Arabische schiereiland met de mediterrane landen verbond, is het uitgestrekte gebied van 22.000 vierkante kilometer een blijvende herinnering aan de pre-islamitische geschiedenis van het koninkrijk: De Nabateese beschaving – die ook de opmerkelijke stad Petra in Jordanië bouwde – liet 111 onberispelijk bewaarde graven achter die in de zandstenen rotsen van Hegra zijn uitgehouwen. Het beste van alles is dat je niet de drukte ziet die je vaak bij andere erfgoedsites ziet en je zo het gevoel hebt dat je deze ervaring alleen beleeft.

Auteur Redactie Travelpro