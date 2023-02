Bezoekersaantallen Brussels Airport in de lift

Deel dit artikel

In deze eerste maand van het nieuwe jaar verwelkomde Brussels Airport meer dan 1,3 miljoen passagiers, een toename van 66% in vergelijking met januari 2022, en 80% van het passagiersaantal in januari 2019. Onder meer dankzij de tweede week van de kerstvakantie wordt het jaar ingezet met een sterk resultaat.

In januari waren er 1.327.309 passagiers op Brussels Airport, een stijging van 66% ten opzichte van januari 2022, toen er nog reisbeperkingen en testverplichtingen waren, en 80% ten opzichte van dezelfde maand in 2019, voor de Covid-crisis. De kerstvakantie had een positieve impact op de passagierscijfers in januari, met meer terugkerende dan vertrekkende reizigers. Het aantal transferpassagiers bedraagt 20% en is daarmee bijna gelijk aan 2019.

De tien meest bezochte landen in januari waren respectievelijk Spanje, Duitsland, Italië, de Verenigde Staten, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Frankrijk, Portugal en Marokko. De Verenigde Staten, Turkije en Marokko overtroffen hierbij zelfs de resultaten van 2019.

Het totale aantal vliegbewegingen steeg in januari 2023 met 24% ten opzichte van 2022. Het aantal passagiersvluchten nam met 35% toe ten opzichte van 2022, gemiddeld waren er 127 passagiers per vlucht, dat is 12% meer dan in januari 2019 (113).

Auteur Sharon Evers