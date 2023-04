Bij Bentour Reizen bestel je nu speelgoed op je bestemming

Deel dit artikel

Vanaf 1 mei kunnen gasten van Bentour Reizen in de regio Antalya speelgoedgraafmachines en -kiepwagens bestellen voor speelplezier in het hotel. De kindervoertuigen, die tot 90 cm lang en 40 cm hoog kunnen zijn, zijn eenvoudig te bestellen via de app of het serviceportaal www.mybentour.com.

Tegen een prijs van € 17,- per speelvoertuig worden ze op de eerste dag van de vakantie (of uiterlijk een dag na bestelling) door de Bentour-reisleider naar het hotel gebracht en staan dan tot de laatste dag van de vakantie exclusief ter beschikking van de gasten – ongeacht de duur van het verblijf.

“Ik weet uit eigen ervaring hoe leuk kinderen het vinden om op het strand te spelen met een geschikt speelvoertuig van een redelijk formaat,” zegt Deniz Ugur, CEO van Bentour Reisen, over de nieuwste actie van de touroperator. “Met onze speelvoertuigen bieden we onze gasten nu deze unieke kans, want een voertuig van 90 cm is niet zo makkelijk mee te nemen in je bagage.”

De boekbaarheid van speelgoed is slechts een van de vele diensten die de touroperator in de toekomst op zijn serviceportaal www.mybentour.com zal aanbieden. Net als voor alle andere diensten van de reisorganisator die klanten daar boeken, krijgt het reisbureau van de klant automatisch de volledige provisie voor het boeken (van een voertuig) voor aanvang van de vakantie.

Auteur Redactie Travelpro