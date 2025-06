Het Vakantie Festival, dat in het voorjaar van 2026 zijn eerste editie beleeft in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, verwelkomt twee unieke aanbieders uit het Caribisch gebied: BlueFinn Charters en Scuba Do van Curaçao. De organisaties, beide onder leiding van ondernemer Jan Geerings, brengen de onder- én bovenwaterwereld van Curaçao naar het festivalpubliek.

Jan Geerings (eigenaar van BlueFinn Charters en Scuba Do): “We hebben er ontzettend veel zin in. Tijdens het festival nemen we bezoekers mee naar het ultieme Curaçao-gevoel. Met BlueFinn Charters bieden we niet alleen boottochten naar Klein Curaçao, snorkeltrips, sunset sails en West Coast beach tours, maar ook avontuurlijke buggy- en Safari-tours over het eiland. Speciaal voor de beurs hebben we een échte buggy bij ons én een scherm waarop je een virtuele tour kunt maken over Curaçao. En natuurlijk is Scuba Do er ook bij, met alles over duiken bij het prachtige Jan Thiel Beach en waar je maar wilt op Curaçao! Zien we je daar?”

Persoonlijke begeleiding

BlueFinn Charters staat bekend om haar professionele en relaxte catamarantochten langs de mooiste plekken van het eiland, zoals Klein Curaçao en de westkust. Scuba Do is een gerenommeerd duikcentrum dat bekend staat om haar persoonlijke begeleiding en prachtige huisrif.

Twee bijzondere ervaringen

T.J. van Apeldoorn, mede-oprichter van het Vakantie Festival, reageert enthousiast: “Met BlueFinn Charters en Scuba Do voegen we twee bijzondere ervaringen toe aan het festival. Het zijn partijen die niet alleen een bestemming vertegenwoordigen, maar ook een gevoel: vrijheid, beleving en Caribische gastvrijheid.” Ook mede-oprichter Frits Kuijper is blij met de deelname: “Deze deelname laat perfect zien waar het Vakantie Festival voor staat: ontmoetingen met mensen die passie hebben voor wat ze doen, en die bezoekers kunnen meenemen in hun wereld. Curaçao krijgt hiermee op het festival een extra dimensie.”

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Bezoekers kunnen rekenen op een mix van reisinspiratie, entertainment en directe ontmoetingen met specialisten uit de branche.

Meer informatie? https://vakantiefestival.com/info/