Travel Trend nodigt een selecte groep van haar topreisagenten uit voor een bijzondere ervaring: een avond in de spectaculaire ‘Big Top’ van Cirque du Soleil. Op 29 oktober 2025 komt de betoverende show KURIOS – Cabinet of Curiosities tot leven, en jij kunt samen met een collega aanwezig zijn!

Wil jij deze avond meemaken? Het is eenvoudig: boek minimaal 3 reizen tussen 15 juli en 30 september 2025, en je maakt kans op twee tickets. Travel Trend verloot meerdere tickets onder de bestverkopende partners.

“Wij kunnen niet wachten om onze partners te verrassen met deze prachtige show. Het is onze manier om hen te bedanken voor hun inzet en fijne samenwerking, én om samen een onvergetelijke avond te beleven”, zegt Helen Lagerwerf, Manager Sales & Customer Service bij Travel Trend.

Voor vragen of meer informatie kunnen reisagenten terecht bij sales@traveltrend.nl.