Het aantal boekingen is in juni dit jaar met 5 procent gegroeid, blijkt uit nieuwe boekingscijfers van de ANVR-NIQ.

Hiermee is de achterstand in boekingen, die eerder dit jaar ontstond, helemaal ingehaald, zegt de ANVR. Consumenten boeken hun reizen nu gemiddeld zes dagen later dan vorig jaar, namelijk iets meer dan twee maanden (66 dagen) van tevoren.

‘Dit laat zien dat mensen dit jaar vaker op het laatste moment hun reis boeken. Er wordt gewoon meer lastminute geboekt’, zegt Walter Schut, adjunct-directeur van de ANVR.

Europa

In Europa waren er flinke verschillen in boekingen. Denemarken sprong eruit met een groei van 83 procent, en ook Griekenland deed het goed met 21 procent meer boekingen. Aan de andere kant werden Turkije (-36 procent) en Kroatië (-37 procent) in juni veel minder vaak geboekt.

Afrika

Buiten Europa is Afrika erg in trek. ‘Egypte is echt een topbestemming. In de eerste helft van 2025 zijn de boekingen daar met 50 procent gestegen. Zuid-Afrika is kleiner qua aantallen, maar ook daar zien we een groei van 50 procent in de eerste zes maanden’, zegt Schut.

Tanzania had in juni minder boekingen, mogelijk door problemen met binnenlandse vluchten. Kenia deed het juist goed met een flinke stijging in boekingen. Gambia blijft ook populair en trekt in 2025 bijna elke maand meer toeristen dan vorig jaar, ook in juni.

VS en Canada

De Verenigde Staten werden in juni gemiddeld geboekt. ‘Er is veel aandacht voor de VS, maar dankzij lagere vliegprijzen en een dollar die sinds januari 10 tot 15 procent goedkoper is geworden, is het een aantrekkelijker vakantiebestemming’, aldus Schut.

Canada bleef in juni echter achter qua populariteit.

Aruba

In Zuid-Amerika daalde het aantal boekingen voor Curaçao in juni, maar over de eerste helft van 2025 zijn de boekingen gelijk aan die van 2024. Aruba daarentegen is erg populair dit jaar. (Foto Unsplash).