‘Totaal verbijsterd vernam ik op 6 april, al onderweg naar de zitting van het kort geding, dat D-rt het faillissement had aangevraagd. Ik ben oprecht teleurgesteld en zelfs boos dat het management van D-rt de situatie zo heeft laten escaleren’, dat zegt Arjan Kers (CEO TUI Nederland) in een interview met TravMagazine.

‘Resultaat is dat veel medewerkers hun baan verliezen, klanten hun vakantie in duigen zien vallen en leveranciers met miljoenen euro’s aan schade achterblijven. En de grote schade aan het imago van de reisbranche die de hele reissector hiermee oploopt’, aldus Kers.

Over de kritiek dat TUI overeind blijft via staatssteun in Duitsland en daarnaast ook nog gebruik kan maken van het Voucherfonds in Nederland, zegt Kers in het interview met TravMagazine: ‘Ook TUI Nederland moet alle zeilen bijzetten om te overleven en gebruik maken van de geboden steunmaatregelen, die trouwens de komende jaren zwaar op onze organisatie zullen wegen om terug te betalen. Er was ook de noodzaak om impopulaire beslissingen te nemen richting onze partners in binnen- en buitenland en om afscheid te nemen van een paar honderd TUI-collega’s. Dit is onvermijdelijk als je als bedrijf zo hard geraakt wordt.’

‘Keer op keer kregen we geen reactie op verzoeken om duidelijkheid, vragen bleven onbeantwoord, antwoord werd alsmaar uitgesteld of afgewimpeld’, zo laat Kers weten op de vraag waarom TUI zich genoodzaakt voelde om een kort geding aan te spannen tegen D-rt. ‘De laatste mogelijkheid die we hadden, was een kort geding aanspannen om die duidelijkheid dan maar via de rechter af te dwingen. Dat was geen gemakkelijke keuze gezien onze langjarige commerciële relatie, maar helaas onvermijdelijk.’

Over een mogelijke doorstart waarover D-rt spreekt in het persbericht dat het verstuurde met betrekking tot het faillissement, laat Kers aan TravMagazine weten dat hij dat de getroffen medewerkers van harte gunt: ‘Wanneer ik dan verneem dat er al voorbereidend werk was gedaan door het huidige management om op die manier door te starten, willens en wetens enorme schade achterlatend voor de branche op diverse terreinen, kan ik niet anders dan concluderen dan dat ik mijn vertrouwen in het huidige D-rt management heb verloren.’

