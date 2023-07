Sunny Cars heeft de nieuwe Smile Society Top 100 bekendgemaakt, waar je elk kwartaal tot 15% extra korting op je huurauto kan verdienen. Dit keer mogen Rob van Lieshout en Bram Beurskens van de Travel Counsellors zich de besten van Nederland noemen. Zij hebben vorige week een autohuurcheque t.w.v. € 500 in ontvangst mogen nemen.

Het is de eerste keer dat het duo op nummer 1 staat in de Smile Society Top 100 en dat vinden ze dan ook zeer leuk. “Wij werken altijd heel fijn samen met Sunny Cars. Het is een onmisbare partner en wij hebben weinig moeite het product te verkopen. Doordat het een all-in product is, verkoopt die auto zich vanzelf.”

Nu Rob net terug is van een weekje Ibiza en Bram een mooie reis naar India in het verschiet heeft staan, is het nog even wachten op de bestemming waar de cheque aan uitgegeven wordt. “Dat het een mooie bestemming gaat krijgen, daar is geen discussie over mogelijk”, vertellen Rob en Bram.

Fieneke van Heusden-Bosters, Account Manager Retail & ZRA’s Sunny Cars Nederland, zocht de mannen op in een café in het centrum van Venlo, een plek waar in het verleden door deze Travel Counsellors weleens reisevents werden georganiseerd. “Waar we twee maanden geleden alle drie nog op de Travel Counsellors conferentie een award ontvingen, mocht ik nu de Sunny award overhandig; de autohuurcheque. Het duo staat altijd in de top 3 en heeft nu eindelijk die nummer 1 plek weten te bemachtigen. Supergoed gedaan heren!”

Stond jij afgelopen kwartaal niet in de Smile Society Top 100? “Probeer autohuur de aankomende 3 maanden in elk gesprek mee te nemen. We hebben de teller weer op 0 gezet en begin oktober wordt de nieuwe Top 100 bekend gemaakt. Wie weet sta ik dan wel bij jou op de stoep”, vertelt Fieneke.