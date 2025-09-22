Het Vakantie Festival verwelkomt een kleurrijke en unieke deelnemer: Brazilië Reis Specialist van eigenaar Gustavo Lucena Lage neemt deel aan de eerste editie van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Het bureau is gespecialiseerd in maatwerkreizen naar Brazilië en laat reizigers kennismaken met de veelzijdigheid en cultuur van dit immense land.

Gustavo Lucena Lage (eigenaar van Brazilië Reis Specialist) kijkt uit naar het festival: ”Brazilië is een land vol contrasten: van de Amazone tot Rio de Janeiro en van de Pantanal tot de watervallen van Iguaçu. Met Brazilië Reis Specialist willen we bezoekers laten zien hoe rijk en divers het land is en hoe je met maatwerk de mooiste kanten van Brazilië kunt ervaren. Het Vakantie Festival is een prachtig podium om die passie direct met reizigers te delen.”

Brazilië

Frits Kuijper (mede-oprichter van het Vakantie Festival) benadrukt de meerwaarde van hun deelname: ”Met Gustavo en zijn team halen we een specialist in huis die Brazilië door en door kent. Bezoekers krijgen hier niet alleen een brochure, maar echte verhalen en tips van iemand die het land leeft en ademt. Dat maakt hun bijdrage bijzonder waardevol.”

Diversiteit

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) vult aan: ”De kracht van ons festival zit in diversiteit: van wereldwijde touroperators tot gespecialiseerde niche-experts. Brazilië Reis Specialist laat zien hoe waardevol die specialisatie is voor onze bezoekers. Het verrijkt onze line-up en vergroot de inspiratie die mensen straks mee naar huis nemen.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.