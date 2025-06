De Britse regering heeft donderdagavond (19 juni) een dringende waarschuwing afgegeven voor reizen naar meerdere landen in het Midden-Oosten.

De waarschuwing volgt op de aanhoudende vijandelijkheden tussen Israël en Iran, die volgens het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken (‘Foreign, Commonwealth and Development Office’, FCDO) snel kunnen escaleren en veiligheidsrisico’s voor de hele regio met zich meebrengen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft ‘De spanningen tussen Iran en Israël lopen op. Hierdoor is de situatie in het hele Midden-Oosten onvoorspelbaar’, het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft ‘dat de vijandelijkheden in de regio snel kunnen escaleren, wat veiligheidsrisico’s oplevert voor zowel de lokale bevolking als voor buitenlandse staatsburgers’.

De zes

De waarschuwing van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor zes landen: Oman, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten (waaronder Dubai), Bahrein, Saoedi-Arabië en Koeweit. Jordanië valt op dit moment niet onder het reisadvies. Volgens het FCDO moeten reizigers rekening houden met mogelijke verstoringen, waaronder plotselinge sluitingen van het luchtruim, vertraagde of geannuleerde vluchten en andere onvoorziene reisproblemen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wijzigde precies een week geleden het reisadvies voor enkele landen in het Midden-Oosten met de ‘Actueel’-toevoeging dat door de spanningen tussen Iran en Israël de situatie in het hele Midden-Oosten onvoorspelbaar is. In tegenstelling tot het Britse reisadvies heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken deze boodschap niet toegevoegd aan het reisadvies voor Oman. Het reisadvies voor geheel Israël is sinds 13 juni rood (‘Per 13 juni 2025 geldt kleurcode rood voor heel Israël. In het hele land is een verhoogde kans op raketaanvallen.’).

Geactualiseerd reisadvies

In het geactualiseerde reisadvies voor de Britten staat: ‘De aanhoudende vijandelijkheden in de regio en tussen Israël en Iran kunnen snel escaleren en vormen veiligheidsrisico’s voor de bredere regio. Er is kans op reisverstoring, waaronder plotselinge sluitingen van het luchtruim, vertraagde en geannuleerde vluchten en andere onverwachte gevolgen voor het reizen.’ Ook voor Libanon werd gisteren een afzonderlijke waarschuwing uitgegeven in verband met risico’s op verstoringen van het vliegverkeer op de luchthaven van Beiroet en mogelijke luchtaanvallen in delen van het land, waaronder de zuidelijke voorsteden van Beiroet.

Commerciële vluchten stilgelegd

Britse reizigers wordt geadviseerd om de lokale en internationale media goed te volgen, waakzaam te blijven, instructies van de lokale autoriteiten op te volgen en voor vertrek contact op te nemen met luchtvaartmaatschappijen voor de laatste updates. Het Israëlische ministerie van Toerisme meldde woensdag dat ongeveer 38.000 buitenlandse toeristen zich hebben kunnen registreren voor evacuatievluchten, nadat reguliere commerciële vluchten in Israël zijn stilgelegd.