In september vindt de tweede editie van het Dinner Date Event plaats, exclusief voor reisagenten in Nederland. Op 23 en 25 september houdt Brussels Airport twee exclusieve avonden om de luchthaven en het netwerk van luchtvaartmaatschappijen aan je voor te stellen.

Brussels Airport nodigt je uit op 23 september bij BUNKR Events in Eindhoven, of op 25 september in Hotel Nassau in Breda. Laat je verwennen tijdens een exclusieve avond vol smaak en inspiratie. Geniet bij aankomst van een feestelijk aperitief, gevolgd door een verfijnd viergangendiner. Tijdens het diner delen de luchtvaartmaatschappijen hun nieuwste updates en plannen. Ook het team van Brussels Airport is aanwezig om je vragen te beantwoorden en in gesprek te gaan.

Je kan je hier inschrijven! Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.