Fins Lapland blijft dé magische winterbestemming, ideaal voor avontuurlijke of juist ontspannen vakanties. Voor het komende winterseizoen breidt Buro Scanbrit het vluchtschema dan ook flink uit en biedt daarmee het meest uitgebreide aanbod aan rechtstreekse vluchten naar het hoge noorden.



Van 20 december 2025 tot en met 22 maart 2026 vlieg je rechtstreeks met Transavia vanaf Amsterdam of Rotterdam naar Kittilä, Ivalo, Kuusamo of Rovaniemi. “Dankzij deze uitbreiding is Fins Lapland nog beter bereikbaar – perfect voor een kort verblijf of een langere reis naar dit winterwonderland!” aldus Michel Houmes, Manager Retail & New Business van Buro Scanbrit.

Short breaks: avontuur in een paar dagen

Buro Scanbrit biedt dit seizoen een uitgebreid aanbod van compacte 4- en 5-daagse reizen naar Ruka. Deze weekend- of midweektrips vertrekken vanaf Rotterdam The Hague Airport en zijn inclusief drie onvergetelijke activiteiten: een huskysafari, een sneeuwscootertocht en een sneeuwschoenwandeling.

Nieuw in het aanbod zijn de vakantiewoningen van Iisakki Village, waarmee je in slechts enkele dagen een complete Lapland-ervaring beleeft.

Vernieuwd winteraanbod: vertrouwde toppers en nieuwe ontdekkingen

Het winteraanbod van Buro Scanbrit wordt dit jaar verder verrijkt. Het geliefde Winter Adventure Saariselkä keert terug, en ook de populaire Salla Pan Village is opnieuw boekbaar. Nieuw in het assortiment zijn onder meer de sfeervolle Oivanki Bungalows. Samen met Ruka Safaris, Iisakki Village en Iso Syöte maken zij deel uit van de Stena Line Travel Group, waar ook Buro Scanbrit onder valt.

“Dankzij deze samenwerking kunnen we onze reizigers een unieke en zorgeloze beleving garanderen,” aldus Houmes.

Ook voor groepen en incentives

Ook voor maatwerk groeps- en incentive reizen naar Fins Lapland kunnen reisagenten deze winter opnieuw bij Buro Scanbrit terecht. Hiervoor werkt Buro Scanbrit samen met zusterorganisatie Voigt Travel, specialist in het samenstellen van unieke winterprogramma’s en met jarenlange ervaring in Lapland. Hierdoor hebben reisagenten toegang tot het volledige productaanbod binnen Northbound Travel.