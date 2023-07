De Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds heeft naar aanleiding van de recente bosbranden op Zuid-Oost Rhodos (Griekenland) een calamiteit en een zogenoemde uitkeringsvatbare situatie vastgesteld voor het gebied Zuidoost Rhodos (gebieden rondom Lindos, Lardos en onder Gadoura Meer).

Dat heeft het Calamiteitenfonds zondagmiddag bekendgemaakt.

De vaststelling van een calamiteit, op basis van een natuurramp, geldt met ingang van zaterdag 22 juli.

De commissie heeft ook een repatriëringsbesluit genomen voor dit gebied.

Afhankelijk van hoe de situatie op Rhodos zich ontwikkelt, kunnen in de komende dagen aanvullende besluiten worden genomen.

De nu genomen besluiten houden in dat het Calamiteitenfonds kosten vergoedt voor reisaanpassingen en repatriëring van reizigers die onder de garantieregeling van het fonds op Zuid-Oost Rhodos verblijven.

Reizigers die als gevolg van de bosbranden op Zuid-Oost Rhodos niet al hun vakantiedagen geleverd krijgen, ontvangen bovendien via hun reisorganisatie van het Calamiteitenfonds een overeenkomstig deel van hun reissom terug.

De reisorganisatie bepaalt zelf welke reizigers gerepatrieerd moeten worden. Dit is afhankelijk van de situatie. Reisorganisaties coördineren onderling de repatriëringsvluchten.

Reizigers in het Noorden van Rhodos die veilig zijn hoeven niet gerepatrieerd te worden zolang de touroperator of de overheid dit niet nodig acht. Wordt dit wel noodzakelijk, dan zal hiervoor een nieuw besluit worden genomen.

Het volledige besluit en een uitvoeringsinstructie voor reisorganisaties kan hier worden nagelezen.