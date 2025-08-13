Het Vakantie Festival mag opnieuw twee bijzondere reisaanbieders aan het deelnemersveld toevoegen: Cape Tracks en Beluga Adventures. Beide merken, onder leiding van eigenaren Ramon Lucas en Esther Baas, brengen hun expertise en passie voor unieke, avontuurlijke reizen mee naar de eerste editie van 5 tot en met 7 februari in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Ramon ziet in het festival een mooie kans: “Met Cape Tracks richten we ons op reizen naar Zuidelijk Afrika en Noord-Europa, waarbij natuur, cultuur en maatwerk centraal staan. Beluga Adventures richt zich juist op poolreizen en avonturen op bijzondere bestemmingen. Op het Vakantie Festival willen we bezoekers meenemen in deze uiteenlopende, maar altijd indrukwekkende reiswerelden.”

Inspiratie

Esther vult aan: “Het directe contact met de reiziger is voor ons heel belangrijk. Het festival biedt een perfecte omgeving om vragen te beantwoorden, inspiratie te geven en te laten zien hoe divers ons aanbod is – van safari’s in Namibië tot expedities in Antarctica.”

Kennis

Frits Kuijper (mede-oprichter van het Vakantie Festival) is enthousiast over de toevoeging: “Met deze twee merken voegen we een schat aan kennis en ervaring toe op totaal verschillende terreinen van de reiswereld. Van warm tot koud, van woestijn tot poolijs – het is die diversiteit die het festival spannend en inspirerend maakt voor onze bezoekers.”

Ambitie

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival), sluit zich daar volledig bij aan: “Cape Tracks & Beluga Adventures laten zien hoe breed de wereld van reizen is. Hun deelname bevestigd wederom onze ambitie om bezoekers niet alleen bestemmingen te laten ontdekken, maar ook unieke reisvormen die je niet overal tegenkomt.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.