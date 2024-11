Captain Cruise is een strategische samenwerking aangegaan met het Belgische Connections.

“Deze samenwerking stelt Connections in staat om het breedste scala aan cruisevakanties aan te bieden”, zegt het bedrijf in een verklaring. Door de steeds toenemende vraag zal het cruiseaanbod nu behoorlijk uitgebreid worden met onder meer rivier, zee- en expeditiecruises. “Captain Cruise biedt een one-stop cruise shopping solution”, zegt Patrick Depauw, business development manager van Connections.

Hans Heymans en Robert Pieter Gardenier. Foto ©TRAVel Media.

“Met deze strategische samenwerking kunnen we het aandeel cruisepubliek in België vergroten”, zegt Hans Heymans, Business Development Manager Captain Cruise. “Er is veel cruisepotentie in de markt en met deze samenwerking kunnen we hieraan werken. Wij bieden meer dan 35.000 cruises aan met keuze uit 51 rederijen in diverse prijscategorieën, dus voor elke doelgroep is er een cruise. Wij hebben alle vertrouwen dat dit voor de gehele cruisewereld in België positief zal uitpakken.”

Robert Pieter, CEO Captain Cruise voegt eraan toe: “Met deze samenwerking zetten wij ons nog steviger op de markt in België”. Aantal samenwerkingen met touroperators en reisagenten groeit met de dag. Wij zijn erg blij hiermee en kunnen hiermee een mooie groei maken samen met al onze partners.”