Cathay Pacific Airways vraagt werknemers onbetaald verlof op te nemen

Cathay Pacific Airways heeft haar 27.000 werknemers gevraagd om drie weken onbetaald verlof op te nemen. De luchtvaartmaatschappij, gevestigd in Hong Kong, heeft het moeilijk nu het na de protesten in Hong Kong wordt geraakt door het coronavirus.

Augustus Tang (Chief Executive) heeft in een videoboodschap aan het personeel laten weten dat de omstandigheden door het coronavirus even ernstig zijn als tijdens de financiële crisis van 2009. Cathay zei in een verklaring dat het een oproep was aan alle werknemers om deel te nemen aan de regeling voor onbetaald verlof die loopt van 1 maart tot 30 juni.

Tang zei dat het de eerste keer was dat het bedrijf een regeling voor onbetaald verlof aanbiedt sinds 2009, toen de vraag kelderde als gevolg van een wereldwijde financiële crisis. “We kregen destijds een overweldigende steun van onze medewerkers”, zei hij over de regeling van 2009. “Het maakte een enorm verschil. De situatie is nu net zo ernstig en ik vraag u dezelfde toewijding.”

Gisteren liet de luchtvaartmaatschappij, dat in 2016 nog het 30-jarig bestaan van de route Amsterdam – Hong Kong vierde, nog weten dat het van plan was om de komende twee maanden ongeveer 30% van de capaciteit te verminderen, inclusief ongeveer 90% van de vluchten naar het vasteland van China.

Het virus, dat heeft geleid tot een dodental van bijna 500, heeft geleid tot een verdere daling van bezoekers en passagiers die via de luchthaven van Hong Kong reizen. “Dit is een van de moeilijkste Chinese nieuwjaarsvakanties die we ooit hebben gehad”, zei Tang in de video. “We weten niet hoe lang dit zal duren.” Een paar uur nadat de video was uitgebracht, kondigde de leider van Hong Kong, Carrie Lam, aan dat bezoekers die van het Chinese vasteland komen veertien dagen lang verplicht in quarantaine moeten.

