Center Parcs maakt nieuwe positionering en moderniseringsslag zichtbaar

Terwijl er volop wordt geïnvesteerd, er een moderniseringsslag plaatsvindt onder de cottages en er nieuwe ervaringen worden aangeboden, is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan een herpositionering die Center Parcs sinds begin dit jaar zichtbaar maakt in al haar uitingen. Andres Neira de Back (Marketing Director Center Parcs Europa) en Bas Post (Marketing Director BE & NL), respectievelijk zestien en elf jaar werkzaam bij Center Parcs, vertellen aan Travelpro dat er meer is veranderd dan de vernieuwingen in het aanbod, en waarom.

Wie al even niet op een park van Center Parcs is geweest, zal zich verbazen over de moderniteit van de cottages, maar ook de verschillende type cottages dat wordt aangeboden. Een ‘Wonders Of Nature cottage’, woonboten, boomhuizen, avontuur cottage, wellness-cottage of Beach Chilla, het behoort naast de comfort, premium, VIP en Exclusive-cottages allemaal tot de mogelijkheden parken midden in de natuur met volgens vele lijstjes de mooiste zwembaden van Nederland.

Wordt de herpositionering eerst alleen in Nederland doorgevoerd?

Andres: “Nee, niet alleen in Nederland, maar in alle landen (Nederland, België, Duitsland en Frankrijk) waar we parken hebben.”

In hoeverre behoudt Center Parcs haar identiteit?

Bas: “We grijpen terug naar de basis van 55 jaar geleden. De afgelopen jaren zaten we heel erg op het samenzijn binnen de traditionele familiesamenstelling. Onze nieuwe purpose is iedereen te inspireren, echt verbinding te maken met de natuur en met elkaar. We willen onze focus verbreden van familie naar dierbaren door te beginnen met de toevoeging ‘iedereen te inspireren’, maar ook de verbinding met de natuur nog meer benadrukken. Daarnaast is het niet alleen samenzijn in de natuur, maar ook zorgen voor de natuur en voor elkaar. Samen creëren en ervaren.”

