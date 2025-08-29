Joost Meijs stopt per 1 november als CEO van Maastricht Aachen Airport (MAA) om als CEO bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) aan de slag te gaan.

De RVC van MAA is de wervingsprocedure voor een geschikte opvolger gestart. Aandeelhouder Royal Schiphol Group stelt Jan Eerkens (CEO Lelystad Airport) in de gelegenheid om, naast zijn huidige positie, tijdelijk de rol van CEO van MAA op zich te nemen, totdat de nieuwe CEO start.

Veel potentie

Joost Meijs: “Het voorbije jaar werkte ik met veel energie en toewijding, samen met een geweldig team van enthousiaste en capabele mensen, aan het professionaliseren van de organisatie en het vergroten van de commerciële slagkracht van MAA. Deze luchthaven heeft veel potentie en ik had de klus graag afgemaakt. Als CEO van LVNL kan ik echter van grote betekenis zijn voor de gehele luchtvaart in Nederland. Dat is een kans die ik voor mijn gevoel niet kan laten lopen. Ik dank het team van Maastricht Aachen Airport voor de fijne samenwerking en heb het volste vertrouwen in hen, en daarmee in een succesvolle toekomst van MAA.”

Succes

Frans Weekers, namens de Raad van Commissarissen van Maastricht Aachen Airport: “Wij zijn Joost zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan Maastricht Aachen Airport. Joost heeft veel voor de luchthaven betekend: organisatorisch, financieel en operationeel. Wij zien hem niet graag vertrekken maar begrijpen zijn overwegingen. We wensen hem succes bij LVNL.”