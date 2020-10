CEO Thomas Cook: “Klanten zijn blij dat het zonnige hartlogo een comeback maakt”

Het was eind september alweer één jaar geleden dat Thomas Cook failliet ging. Een jaar waarin er ontzettend veel is gebeurd, maar waarin corona de boventoon voert. En ook een jaar waarin Thomas Cook nieuw leven wordt ingeblazen, althans eerst in de UK en daarna zijn Nederland en België aan de beurt. TravelPro sprak met Alan French (CEO Thomas Cook).

Wat is het doel van het nieuwe Thomas Cook?

French: “Het nieuwe Thomas Cook is een online reisorganisatie die klanten duizenden hotels en vliegroutes aanbiedt, zodat zij hun eigen vakantie kunnen samenstellen. De lancering volgt op de overname van een van de bekendste namen in de reiswereld, Thomas Cook, door het internationale leisure bedrijf Fosun Tourism Group in november 2019.

Onze reisorganisatie is ‘covid-klaar’ en verkoopt in eerste instantie alleen vakanties op bestemmingen die op de lijst van veilige reiscorridors van de Britse regering staan.”

Wat waren de reacties op de lancering?

“De reacties zijn overweldigend positief. We zijn iedereen dankbaar voor hun steun, ook de voormalige Thomas Cook-collega’s en klanten die hebben gezegd dat ze blij zijn dat het zonnige hartlogo een comeback maakt. We wisten dat de vakantiemarkt niet gemakkelijk zou zijn en onze beslissing om landen als Spanje zelfs voor volgend jaar zomer niet te verkopen, beperkt helaas onze potentiële verkoop, maar we zien gelukkig wel veel boekingen voor last-minute zon – met name naar Griekenland – en onze klanten kiezen vooral voor vier- en vijfsterrenhotels.”

Lees het hele exclusieve interview in TravelPro 42 van 16 oktober.

