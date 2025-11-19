Van 5 t/m 7 februari 2026 staan de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch volledig in het teken van de allereerste editie van het Vakantie Festival, het nieuwe travel lifestyle event van Nederland. Hier komen bestemmingen, reisorganisaties en merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.

Een van de deelnemers is Coach Travel, zij laten reizigers ontdekken hoe bijzonder het is om te reizen buiten de gebaande paden, naar lokale plekken waar de echte verhalen en tradities tot leven komen.

Samenbrengen

Coach Travel is een kleinschalige organisatie, dat maakt hen flexibel en persoonlijk. Dankzij jarenlange ervaring van de collega’s op kantoor en in de touringcar staan zij garant voor betrouwbaarheid en professionaliteit. De perfecte combinatie van betrokkenheid en kwaliteit. “Bij Coach Travel draait alles om het reizen met een bijzonder verhaal. Wij zijn er voor de reizigers die verder willen kijken dan alleen de toeristische route,” zegt Mariska Winnemuller van Coach Travel. “Op het Vakantie Festival vertellen we graag hoe onze reizen mensen samenbrengen en zorgen voor onvergetelijke momenten onderweg.”

Breed publiek

Volgens Frits Kuijper, creatief directeur van het Vakantie Festival, sluit Coach Travel perfect aan bij de sfeer en visie van het evenement. “Ze brengen een warme, toegankelijke vorm van reizen naar ons festival, eentje die draait om samenzijn en genieten van de reis zelf. Dat spreekt een breed publiek aan en past prachtig binnen onze belevingswereld.”

Ambitie

T.J. van Apeldoorn, strategisch directeur van het Vakantie Festival, benadrukt de betekenis van hun deelname. “Met Coach Travel voegen we een belangrijke reisvorm toe aan het festival. Hun aanwezigheid onderstreept onze ambitie om een platform te bieden waar álle manieren van reizen vertegenwoordigd zijn, van luxe tot lokaal en van duurzaam tot avontuurlijk.”

Vakantie Festival

Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41