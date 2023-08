Coco Bodu Hithi op de Malediven heeft de internationale pers gehaald vanwege de opmerkelijke vacature van het luxe resort. Ze zijn er op zoek naar iemand die de functie ‘beach’ kan vervullen. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit mooi zijn op het strand.



Met deze vacature speelt Coco Bodu Hithi in op internationaal zeer goed scorende film Barbie, waarin Ken een zelfde soort baan heeft. De functie-eisen zijn onder meer ’trots in het zand staan’, ‘uren over Indische Oceaan turen’ en ‘minimaal twee paar zonnebrillen bij de hand hebben’.



Coco Bodu Hithi verwacht veel reacties en heeft daarom een wedstrijd gelanceerd waarbij de winnaar (en zijn of haar Barbie, Ken of Alan) de kans krijgt om twee weken in haar of zijn eigen Barbie Dreamhouse of Mojo Dojo Casa House op het eiland te verblijven, inclusief vlucht en alles wat je bij luxe kunt voorstellen, omdat “het resort begrijpt dat het strand een vermoeiende baan is”.



Toekomstige ‘Kendidates’ moeten hun skeelers vastbinden en naar cococollection.com gaan om mee te doen, mits ze in Groot-Brittannië wonen (oké, jammer voor ons Nederlanders…) en ouder zijn dan 18 jaar. Kandidaten moeten in 150 woorden vertellen waarom ze geschikt zijn voor de rol. Sollicitaties sluiten op donderdag 31 augustus 2023. Veel reacties of niet, het resort heeft er in elk geval de internationale pers mee gehaald!

Foto: Ryan Gosling als Ken in de film Barbie – Warner Bros.