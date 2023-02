Collectieve rechtszaak tegen bagagebedrijven op Schiphol

Deel dit artikel

FNV start een collectieve rechtszaak tegen bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol, omdat de bedrijven medewerkers jarenlang aan te veel fysieke belasting hebben blootgesteld. Daardoor hebben veel medewerkers klachten aan rug, schouders, nek en knieën.

David van de Geer, bestuurder FNV Luchtvaart: “We hebben na het openen van een meldpunt contact met meer dan 400 mensen die jarenlang op Schiphol zwaar sjouwwerk hebben gedaan en nu met allerlei klachten zitten. Daar gaan we de bedrijven op aanspreken.”

Ongebreidelde groei

De mensen die zich gemeld hebben bij het meldpunt, laden en lossen koffers in de bagagekelders en doen daarbij til- en sjorwerk en bouwen bijvoorbeeld ook pallets op. De klachten zijn ontstaan door een combinatie van zwaar werk en een enorme onderbezetting, met grote werkdruk tot gevolg. “Jarenlang is het bij Schiphol alleen maar gegaan over ongebreidelde groei, ten koste van alles. Letterlijk over de ruggen van deze medewerkers gingen de kosten naar beneden en de winsten omhoog”, aldus van de Geer.

Veranderen

FNV heeft een juridisch team samengesteld en gaat nu met de medewerkers die zich gemeld hebben de zaak voorbereiden. De vakbond wil de bedrijven aansprakelijk stellen en zorgen dat de getroffen medewerkers een schadevergoeding krijgen. Van de Geer: “Daarnaast moet deze rechtszaak ervoor zorgen dat er ook echt wat gaat veranderen op Schiphol. Want nog steeds is de fysieke belasting te zwaar. Wij willen dat iedereen gezond zijn of haar pensioen kan halen.”

Kans

Over de kans op het winnen van de rechtszaak, is de vakbond duidelijk. Daphne van Doorn, advocaat FNV: “Die is heel hoog. Het is duidelijk dat werkgevers nalatig zijn naar de medewerkers, omdat ze weten dat het werk te zwaar is. Dat heeft de arbeidsinspectie vorig jaar ook geconstateerd. Het is dan makkelijker om de rechter er van te overtuigen dat de klachten van de mensen komen door het werk op de luchthaven.’ Hoelang het duurt voor de zaak voor de rechter gebracht gaat worden, weet FNV nog niet precies. ‘We gaan nu eerst alle details over de klachten verzamelen, dat is een tijdrovende klus”, aldus Van Doorn.

Auteur Arjen Lutgendorff