Column: Winston Langkous

In de paar vierkante kilometer Amsterdam waar ik doorgaans te vinden ben, kijk ik altijd even hoe druk het is bij de twee reisbureaus die zich daar bevinden. Als ik dan klanten, dampende koffie en een geanimeerd gesprek zie loop ik tevreden door. Maar zowel bij D-reizen aan de Amsterdamse Zeilstraat als het TUI-bureau aan het Osdorpplein valt de laatste tijd zoals bekend weinig naar binnen te kijken.

Maar net zoals de lente in de lucht hangt, kondigt heel voorzichtig de nieuwe reiswereld zich aan. Straks, met een paar maanden, loop ik langs de ramen met de aanbiedingen en zie ik tevreden klanten een leuk reisje boeken en alles is weer bij het oude…toch?

Omdat ik de reisbranche een bijzonder warm hart toedraag wil ik wel alvast even wat strijdlustig meedenken, want: de reisbranche zoals we die kenden van 2019 en daarvoor is voor altijd weg. En dat komt door Winston Churchill.

Aan de fenomenale Britse politicus wordt het citaat ‘Never waste a good crisis’ toegeschreven, overigens ten onrechte. Anno 2021 is het een beetje tenenkrommend management cliché uit de New York Times bestseller ‘Use English quotes if you wanna sound like you actually know what you are doing’. Want het is inderdaad een onvertaalbaar citaat, alsof je gezellig andersom probeert te vertalen. Maar lang verhaal kort, Winston had wel gelijk als je goed kijkt: de messen worden geslepen, nieuwe en oude reisspelers staan klaar om de reismarkt digitaal te bestoken du moment dat de hardwerkende maar doorgaans wat angstig in het levens staande hondenliefhebbers en Kinderei-speeltjes-verzamelaars Harry en Rita van Vleuten uit Klazinaroelofsveen hun eerste reisje weer boeken naar hun fijne hotelcomplexje Playa Amor de mis Amores, ergens aan de mooie Spaanse kust. Zoals ze al jaren doen.

Afijn, even in de Thalys naar betere tijden. Rita van Vleuten kijkt eens in de Facebookgroep ‘Als een Kinderei zo blij’ of er nog nieuwe speeltjes zijn te ruilen en wordt intussen bestookt met pop ups, banners en andere zenuwslopende afleidingen die haar overtuigend vertellen dat het elders goedkoper kan…en welk hotel gaat het dan om? Nou dat vertelde JORT KELDER NIET BIJ JINEK! Intussen krijgt Harry van Vleuten een Whatsapp van zijn zoon Barry die zijn telefoon verloren is en even € 3000 nodig heeft. Maar Harry is niet gisteren, en daarbij, hij heeft net zijn administratie gedaan en heeft e-mails gekregen van zowel zijn verzekeraar, bank, waterschap, belastingdienst en twaalf andere instanties en zal morgen leren dat al het spaargeld weg is.

Weet je wat het is? Ik denk dat mensen straks een beetje moe zijn van de digitale verwarring. Als we iets hebben geleerd in het afgelopen jaar is dat we menselijk zijn, van vlees en bloed, met behoefte aan wat gezelschap of een knuffel van tijd tot tijd. Of een directe blik in de ogen om te kijken of iemand je onzin verkoopt of oprecht is. Die je kunt bellen bij problemen.

Er ligt straks een gouden kans voor de reisverkoper om niet alleen eindelijk fijn door te werken maar zelfs verloren gewaand territorium terug te winnen. Ik weet niet of dat waar is voor jullie, en dat hangt ook van inzet, wil en ambitie af…maar laat ik dan ook met een citaat eindigen, vrij naar de woorden van mijn grote jeugdliefde: ‘Ik heb het nog nooit geprobeerd, dus ik denk dat ik het wel kan’.

Deze column komt uit TravelPro #08 die vrijdag jl. is gepubliceerd. Deze uitgave, met diverse interviews en achtergrondartikelen, is hier (gratis) te lezen.

