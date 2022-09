Consumentenbond: Boeken internationale treinreis veel te ingewikkeld

Deel dit artikel

Het uitstippelen van een internationale treinreis is vaak enorm omslachtig, dat stelt de Consumentenbond. Europese spoorwegen richten zich vooral op binnenlandse reizen en werken onvoldoende samen met andere landen. De Europese consumentenorganisatie BEUC pleit daarom, mede namens de Consumentenbond, voor consumentvriendelijker, beter en betaalbaar treinverkeer.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Met de trein bereik je vanuit Nederland steeds meer bestemmingen zonder over te stappen. En met minder milieuschade dan het vliegtuig. Maar helaas ontbreekt een Europees ticketsysteem voor treinreizen, waardoor het vergelijken en boeken van een internationaal treinkaartje een ingewikkelde opgave is. Daarom pleiten BEUC en de Consumentenbond voor de uitwisseling van dienstregelingen en prijzen. Zodat consumenten hun Europese treinreizen op één plek kunnen boeken en betalen.”

Verbetering rechten treinpassagiers

Ook willen de consumentenorganisaties een verbetering van de rechten van treinpassagiers. Bij vliegreizen zijn passagiers de hele reis beschermd. Maar dit geldt niet voor treinreizigers. Zodra er bij treinreizen meerdere vervoerders betrokken zijn – en dat is bij een internationale treinreis al gauw het geval – hebben treinreizigers weinig bescherming bij een vertraging, gemiste overstap of annulering. Ten slotte zouden overheden de inzet van nachttreinen makkelijker moeten maken zodat de trein een aantrekkelijk alternatief wordt voor vliegen.

Pakketreis

De Consumentenbond raadt consumenten aan om hun treinreis, net als hun vliegreis, te boeken in combinatie met een overnachting. “De reis is dan een pakketreis en daarmee hebben consumenten meer rechten en is de aanbieder verantwoordelijk voor de hele reis. Zo kunnen consumenten bij een negatief reisadvies kosteloos annuleren. Verloopt de reis niet zoals afgesproken, dan moet de reisaanbieder het probleem oplossen. En bij calamiteiten moet de aanbieder de reiziger zo snel mogelijk naar huis brengen.”

Author Sharon Evers