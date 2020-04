Corendon annuleert alle GOfun jongerenreizen tot eind augustus

Corendon heeft vandaag besloten om alle GOfun jongerenreizen met vertrekdatum tot en met 31 augustus 2020 te annuleren. De reizen van GOfun worden gekenmerkt door grote groepen jongeren die samen vakantie vieren en feesten in drukke badplaatsen langs de Middellandse Zee. In een tijd waarin de Nederlandse overheid alle grootschalige evenementen tot 1 september annuleert, vindt Corendon het niet verantwoord om grote groepen feestende jongeren in die periode alsnog op reis te laten gaan.

Jongeren vertonen weliswaar veel minder vaak symptomen dan ouderen; maar kunnen de ziekte wel degelijk verspreiden en vormen vooral ook een risico doordat zij in aanraking komen met heel veel anderen tijdens hun vakantie. De circa 10.000 jongeren die via GOfun een vakantie hadden geboekt met vertrek tot eind augustus, worden zo snel mogelijk per mail op de hoogte gebracht. Zij krijgen een reisvoucher voor het gedeelte van de reissom dat al aan GOfun is betaald. Dit tegoed kan desgewenst ook aan vakantie via Corendon worden besteed.

Achtergrond besluit

Steven van der Heijden (CEO Corendon): “We vinden het ontzettend jammer dat we deze beslissing hebben moeten nemen. De afgelopen weken zijn ook voor jongeren een zware tijd geweest en we gunnen ze juist nu een vakantie waarin ze de teugels kunnen laten vieren. De tijd is er echter nog niet rijp voor. Deze reizen worden gekenmerkt door grote groepen jongeren die veel contact met elkaar hebben en die gezellig samen feesten tot diep in de nacht. We hebben in contacten met lokale autoriteiten op onze vakantiebestemmingen al geconstateerd dat die zich zorgen maken over deze vorm van vakantie, ook al is de betreffende bestemming tegen die tijd weer officieel open. Hier hebben we begrip voor, vandaar deze beslissing. De eindexamenreizen van GOfun waren al eerder afgelast en we kregen de laatste weken veel vragen van jongeren over hun geboekte zomervakanties. Enerzijds wilden zij weten of hun reis nog wel kon doorgaan op de manier zoals die oorspronkelijk was opgezet. Anderzijds wilden zij weten of de reis überhaupt wel door zou kunnen gaan. Met deze beslissing willen we daar nu al duidelijkheid over geven.”

