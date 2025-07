Corendon heeft haar maatschappelijk jaarverslag gedeeld. Met dit nieuwe verslag, dat terugblikt op het jaar 2024, wil Corendon transparantie bieden en een eerlijk verhaal schetsen over de (on)mogelijkheden van de duurzaamheidstransitie.

“Bij Corendon brengen we mensen naar de mooiste plekken ter wereld, voor een eerlijke prijs, met oog voor kwaliteit en gastvrijheid. Tegelijk beseffen we dat reizen impact heeft: op het klimaat, op lokale gemeenschappen en op de plekken waar we zo van houden. Daarom werken we elke dag aan het vergroten van de positieve effecten van toerisme én het verkleinen van de negatieve”, aldus Gunay Uslu (CEO Corendon).

Uitdagingen

Corendon kijkt terug op een jaar van groei en vernieuwing, maar ook met uitdagingen. Gunay Uslu trad begin 2024 aan als nieuwe CEO van het bedrijf, en gedurende het jaar mochten de reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij meer reizigers vervoeren dan het jaar daarvoor. De omzet van het bedrijf steeg mee, naar zo’n 800 miljoen euro.

Vloot

De volledige vloot van Corendon Dutch Airlines werd vervangen: drie toestellen van het type Boeing 737 NG’s maakten plaats voor Boeing 737 MAX 9’s. Waar dat enerzijds heeft geleid tot een efficiëntieslag (zo’n 10%), heeft de uitbreiding van het routenetwerk ook geleid tot een toename van de absolute emissies.

Verduurzaming

Verduurzaming van de reisbranche en de luchtvaart is en blijft een uitdaging. Reizen heeft impact op het klimaat, op lokale gemeenschappen en op onze mooie bestemmingen. Corendon ziet reizen niet alleen als voorrecht, maar ook als verantwoordelijkheid. Dit jaarverslag laat zien hoe het bedrijf deze uitdaging het afgelopen jaar is aangegaan.

Focus

In aanloop naar de invoering van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive, maakt het jaarverslag inzichtelijk op welke thema’s het bedrijf impact heeft, en welke onderwerpen van invloed zijn op het bedrijf. Met een zogeheten dubbele materialiteitsanalyse, waar ook belangrijke stakeholders, samenwerkingspartners, medewerkers, leveranciers en overheidspartijen bij betrokken waren, is vastgesteld waar de komende jaren de focus op ligt voor de strategie van Corendon: het verminderen van de uitstoot, het vergroten van de positieve impact op bestemmingen, het samenwerken in de keten en goed werkgeverschap.

Bekijk hieronder het maatschappelijk jaarverslag van Corendon.

Foto: Gunay Uslu © Diederick Bulstra.