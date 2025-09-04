Corendon Dutch Airlines heeft toiletpapier van The Good Roll aan boord geïntroduceerd, en zegt hiermee de eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld te zijn.



Deze samenwerking draagt bij aan het verbeteren van sanitaire voorzieningen in Ghana, waar The Good Roll zich dagelijks inzet voor de bouw van veilige en schone toiletten. Het bedrijf investeert 50% van zijn nettowinst in het realiseren van sanitaire voorzieningen in gemeenschappen waar toegang tot basisvoorzieningen niet vanzelfsprekend is. Ook wordt er geïnvesteerd in hygiëne-educatie in de buurt van scholen.

De introductie van The Good Roll in de vliegtuigen volgt op een eerdere stap van Corendon Hotels & Resorts, die al is overgestapt op duurzaam bamboe toiletpapier. Door de uitbreiding naar de luchtvaart wordt de samenwerking naar een hoger niveau getild. Jaarlijks worden er 4.320.000 velletjes toiletpapier gebruikt in de vliegtuigen van Corendon.

Gertjan van den Berg, inkoper bij Corendon: “De keuze voor The Good Roll past perfect bij onze maatschappelijke betrokkenheid. We zijn zelf actief in Afrika, onder andere met het aanleggen van waterputten in Gambia. Deze samenwerking sluit naadloos aan bij het doel van The Good Roll om basisvoorzieningen voor iedereen toegankelijk te maken.”