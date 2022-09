Corendon komt met lange winterzonvakanties in Turkije

Deel dit artikel

Corendon biedt komende winter vakanties aan met een langere verblijfsduur aan de Turkse Riviera. In tien accommodaties in de badplaatsen Alanya, Antalya, Kemer en Side zijn vakanties te boeken van 4, 6 en 8 weken.

Atilay Uslu, oprichter Corendon: “Omdat de kosten in Nederland zo stijgen, hebben wij de mogelijkheid gecreëerd voor onze klanten om twee vliegen in één klap te slaan. Ze kunnen nu langer genieten van een verblijf aan de mooie Turkse Riviera en tegelijkertijd besparen zij op hun kosten thuis. De langere verblijven zijn populair onder traditionele overwinteraars en daarnaast zijn ze ideaal voor een workation waarbij je werkt op een prachtige vakantiebestemming.”

De keuze aan accommodaties in de Turkse badplaatsen noemt Corendon ruim: er zijn zowel driesterrenappartementen met alleen logies als vier- en vijfsterrenhotels waar gasten kunnen genieten van half pension of het all-inclusive concept. Bekende All Inclusive hotels zoals Grand Park Lara en de geliefde My Home Appartementen in Alanya zijn in het aanbod te vinden.

Een lang verblijf in Turkije is nu al boekbaar. Het complete aanbod is te vinden op www.corendon.nl/longstay.

Author Sharon Evers