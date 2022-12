Corendon lanceert label voor de allerbeste vijfsterrenhotels

Deel dit artikel

Corendon heeft vandaag haar nieuw label ‘Premium Platinum’ gelanceerd voor de allerbeste vijfsterrenhotels in het assortiment.

De hotels binnen het ‘Premium Platinum’-label zijn door de inkopers van de reisorganisatie speciaal geselecteerd op basis van kwaliteit, gastvrijheid, uitmuntende service, luxe en de hoogste klantbeoordelingen. Slechts veertien hotels en resorts vallen onder dit label doordat zij uitblinken in gastronomie, ligging en stijl.

Atilay Uslu, oprichter van Corendon, overhandigt het nieuwe Corendon magazine met daarin het aanbod van het nieuwe label aan Yves Gijrath, CEO en founder van Masters Expo. “Naast het ‘Premium’ label, hebben we nu ook voor de meest luxe vijfsterrenhotels een label gecreëerd: ‘Premium Platinum’. Met de toevoeging van dit label vergemakkelijkt Corendon de zoektocht voor klanten die echt op zoek zijn naar ultieme luxe. We hebben nu in totaal veertien hotels en resorts onder dit label en hopen dit snel uit te breiden naar meer”, aldus Uslu.

Super-de-luxe faciliteiten

De Corendon-klant heeft nu de keuze uit hotels met super-de-luxe faciliteiten op bestemmingen, zoals Dubai, Egypte, Griekenland, Indonesië, Portugal, Spanje en Turkije. De hotels blinken uit in gastronomie, service, ligging en stijl. In het aanbod zijn de meest luxe suites met privézwembad of jacuzzi te vinden. Hotels hebben een fenomenaal uitzicht vanaf het rooftop terras of een superieure locatie direct aan het strand. In Dubai ligt het Armani hotel in het hoogste gebouw van de wereld: de Burj Khalifa. In hotel Atlantis the Palm is het Lost Chambers Aquarium te vinden, een van de grootste aquariums ter wereld. In de Ikos hotels hebben Michelinsterren-chefs de menu’s met zorg samengesteld en het Maxx Royal Kemer hotel biedt zelfs een helikopterservice. Het complete ‘Premium Platinum’ aanbod is te vinden op corendon.nl/premium-platinum

Author Sharon Evers