Corendon ziet voor de meivakantie een opmerkelijke toename in vakantieboekingen naar Turkije met een stijging van 23% ten opzichte van 2023, dat laat de reisorganisatie weten.

Alanya staat opnieuw in de schijnwerpers als een van de populaire bestemmingen voor de aanstaande schoolvakantie. De Turkse badplaats maakt een exponentiële groei van het toerisme door met een ruime verdubbeling van het aantal boekingen vergeleken met vorig jaar. Na Turkije bestaat de top vijf respectievelijk uit Griekenland, Spanje, Curaçao en Egypte. Overall zijn de boekingen met 20% toegenomen.

Curaçao

Ook nummer drie, Spanje, laat volgens Corendon een stijging zien van ruim 20% voor de meivakantie. Daarnaast is Curaçao een geliefde Corendon-bestemming: sinds november vorig jaar vliegt het bekende reisbedrijf zelf naar het Caribische eiland. Vijf keer per week gaat een directe vlucht, waar mensen kunnen kiezen om in rust te reizen in de inmiddels bekende Only Adult-zone.

Terug van weggeweest

“Alanya is helemaal terug van weggeweest,” verklaart Gunay Uslu, CEO van Corendon. “Met rechtstreekse vluchten vanuit Amsterdam naar Alanya-Gazipasa Airport, maken we het nu nog gemakkelijker voor vakantiegangers om deze bruisende badplaats te ontdekken. Door de korte transfertijd vanaf de luchthaven kunnen reizigers nog langer genieten van hun vakantie in Alanya. Naast ontspanning op het strand en het verkennen van historische bezienswaardigheden, biedt Alanya ook een levendig uitgaansleven, gezellige restaurants en winkels, en tal van mogelijkheden voor excursies naar het schilderachtige achterland om kennis te maken met de rijke geschiedenis en de heerlijke Turkse keuken.”