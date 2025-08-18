Een zilveren jubileum laat je niet zomaar voorbijgaan en Corendon zou Corendon niet zijn als dat niet op een bijzondere manier gevierd zou worden. Ter ere van het 25-jarig bestaan organiseert de reisorganisatie een jubileumreis naar de Egyptische badplaats Hurghada, voor zowel klanten als reisprofessionals. Travelpro mag deze mijlpaal meevieren.

Vanuit Amsterdam vertrekt de groep richting het zonnige Egypte voor een reis vol indrukken, ontdekkingen en eerbetoon aan wat Corendon in een kwart eeuw heeft opgebouwd: van Turkije-specialist tot toonaangevende reisorganisatie met eigen luchtvaartmaatschappij, eigen hotels en sinds kort een artistiek ‘getatoeëerd’ vliegtuig. In april dit jaar werd namelijk het eerste volledig ‘getatoeëerde’ vliegtuig ter wereld onthuld. Corendon werkte hiervoor samen met tattookoning Henk Schiffmacher. Hij ontwierp een tattoo die vrijwel de hele romp van een Boeing 737-MAX9 beslaat. Het toestel draagt de naam Sweet Louise, naar de vrouw van de artiest. Het design is geïnspireerd op klassieke, old-school zeemanstatoeages. Precies dit toestel bracht de groep uiteindelijk weer terug naar Amsterdam. De kerst op de taart van deze bijzondere jubileumreis.

Warm welkom

Na een vlucht van ongeveer vijf uur, komen we aan op Hurghada International Airport en merk je direct de warmte. Niet alleen van de woestijnzon, maar ook van de gidsen van de lokale partner Flash Tour, die ons welkom heten. Ze spreken perfect Nederlands en kunnen je alles vertellen over de bestemming. Overnachten doen we in het luxe Xanadu Makadi Bay, gelegen aan het gelijknamige Makadi Bay, net onder Hurghada. De uitgestrekte tuinen, zwembaden en all-inclusive faciliteiten vormen de perfecte uitvalsbasis van een verdere ontdekking van Egypte. De officiële aftrap van de jubileumreis vindt diezelfde avond plaats in stijl, tijdens een diner onder de sterren in de woestijn, bij het nieuwe Sunrise Tucana Resort Grand Select. In de duinen rondom het resort is een heus woestijnfeest georganiseerd, compleet met traditionele muziek, dans en een feestelijk diner. Een unieke setting die de toon zet voor de rest van de reis.

Duizend-en-een-nacht

“Wat is er mooier dan samen op reis gaan?”, laat Cigdem Akin (Projectmanager Retail bij Corendon) aan Travelpro weten als we vragen hoe deze reis is ontstaan. Cigdem: “Het idee ontstond eigenlijk heel natuurlijk. Mijn collega’s van marketing waren bezig met het organiseren van een reis naar Egypte. Toen ik dat hoorde, dacht ik: ‘Hé, dat is een goed idee, ik haak aan met mijn reisagenten’. Voor ons jubileum wilde ik iets bijzonders doen voor hen. Een studiereis die voelt als een feest, met een inhoudelijk programma en een vleugje magie uit duizend-en-een-nacht. Daarnaast is Hurghada al jarenlang een topbestemming voor Corendon. Het is zonzeker, veelzijdig en gastvrij. Bovendien kunnen we daar een perfecte mix aanbieden van luxe hotels, excursies, ontspanning en cultuur. Hurghada is de ideale uitvalsbasis om onze reisagenten in de watten te leggen en te inspireren. Egypte en in het bijzonder Hurghada is een van onze stabiele pijlers, zowel in de zomer als in de winter. In de zomer vliegen we vanuit Amsterdam dagelijks naar Hurghada en ook in de winter vier dagen per week. Daarnaast is het mogelijk om vanaf Brussel en Düsseldorf naar Hurghada te vertrekken. Met een breed aanbod aan resorts en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding blijft Hurghada een populaire keuze onder onze klanten. Daarom investeren we in goede lokale samenwerkingen en blijven we ons product daar vernieuwen.”

Balans creëren

Een van die lokale samenwerkingen is met het bedrijf Flash Tour. “Flashtour is al jarenlang een betrouwbare en professionele partner. Ze kennen de markt en onze standaarden. Dankzij hen kunnen we een vlekkeloze reis neerzetten. Hun flexibiliteit, gastvrijheid en lokale kennis maakten echt het verschil, ze zijn onderdeel van de Corendon-familie. Voor deze reis willen we een balans creëren tussen inspiratie en ontspanning. Enerzijds laten we de reisagenten kennismaken met ons brede hotelaanbod, anderzijds kiezen we excursies die de beleving compleet maakten, zoals een boottocht op de Rode Zee of een culturele uitstap. Natuurlijk is er ook ruimte voor netwerken en feest, het is tenslotte een jubileumreis. Voor mij is het absolute hoogtepunt van deze reis het bezoek aan Luxor. Daar komt de geschiedenis echt tot leven, van de imposante tempels tot de sfeer langs de Nijl. Het is bijzonder om deze indrukwekkende plek te kunnen delen met onze reisagenten. De verwondering op ieders gezicht en het besef hoe rijk Egypte is aan cultuur, dat zijn momenten die je niet snel vergeet.”

Meegroeien

Cigdem zelf werkt al jaren voor Corendon, dus ook voor haar is het een hele bijzondere reis. “Het jubileum betekent ontzettend veel voor mij. Ik ben sinds 2003 actief in de reisbranche en heb Corendon letterlijk zien groeien en ik ben daarin meegegroeid. Van een ambitieuze reisorganisatie tot de speler die we vandaag de dag zijn. Dat ik daar al zo lang deel van mag uitmaken, maakt me trots. Het jubileum is een mooi moment om terug te blikken, maar vooral ook om vooruit te kijken. De reis is nog lang niet voorbij. Reisagenten blijven voor ons belangrijke partners. Ze zijn de schakel tussen product en klant en zorgen ervoor dat de juiste vakantie bij de juiste reiziger terechtkomt. Daarom investeren we in kennisdeling, studiereizen en meer. Wat mij betreft zijn dit soort reizen onmisbaar. Ze versterken de band, zorgen voor kennisuitwisseling en geven een boost aan het enthousiasme. Maar ze betekenen voor mij persoonlijk ook veel. Ik leer de reisagenten écht kennen, deel bijzondere momenten met hen en maak herinneringen die blijven hangen. Daarbij reizen ook collega’s van andere afdelingen mee, wat voor beide partijen leerzaam is. Reisagenten krijgen inzicht in werkzaamheden van andere afdelingen binnen Corendon en collega’s van kantoor horen juist alle ins en outs van de reisagenten. Het zijn juist die ervaringen die zorgen voor langdurige, oprechte samenwerkingen.”

Tineke Boele & Cigdem Akin

Een bijzondere start

Niet alleen voor Cigdem was het een bijzondere reis, ook voor Tineke Boele die in dezelfde week als de jubileumreis start als salesmanager retail bij Corendon. “Ik vind het heel bijzonder om de eerste kennismaking op Schiphol te starten. Net als de deelnemers kom ik dit keer blanco aan de start van deze bijzondere studiereis. Daarnaast ook heel fijn om op deze manier Cigdem persoonlijk te leren kennen. Dit gaat toch veel sneller als je samen op reis bent, dan wanneer je elkaar voor het eerst op kantoor ziet. Kortom; het voelt dus goed”, laat Tineke weten. Egypte is voor Tineke een nieuwe bestemming, “Ik ben er nog nooit geweest. Mijn verwachtingen kan ik het beste omschrijven met het woord nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar de accommodaties en de mogelijkheden. Vanuit zowel zakelijk als persoonlijk oogpunt is het een topreis. Top om niet alleen een aantal accommodaties te bezoeken, maar ook de gehele beleving van het vakantieland Egypte te ervaren. Het is een compleet programma met ook Luxor, een dag op zee, quad rijden en de (hotel)rondleidingen. En niet in de laatste plaats de interessante gesprekken met de mede-deelnemers natuurlijk.”

Voorsprong

Het feit dat ik deze reis als pré-tour, voor mijn officiële start op kantoor in Badhoevedorp, maak is voor mij heel bijzonder. Hierdoor stap je op je eerste werkdag binnen met een voorsprong. En dat kan eigenlijk alleen maar positief uitpakken. Daarnaast is het fijn hoe je tijdens een studiereis, terwijl je samen een mooie bestemming ontdekt, de meest uiteenlopende gesprekken kunt voeren met de reisagenten. Voor mij ideaal om mijn rol binnen het team van Corendon te beginnen met de informatie van de (zelfstandige) reisagenten. Dat is de basis om mijn functie samen met Cigdem uit te kunnen voeren. Met het speciale, uitgebreide programma voor retailpartners tijdens deze jubileumreis laten we bij Corendon zien hoe belangrijk ze voor ons zijn. Heldere communicatie en informatievoorziening vormen de basis. Ik kijk uit naar de volgende 25 jaar.”

Paradijs voor waterliefhebbers

Terug naar de reis zelf, die in het teken staat van inspiratie en verkenning. Tijdens meerdere hotelbezoeken worden de deelnemers ondergedompeld in het ruime aanbod dat Hurghada te bieden heeft. Zo maakt de groep kennis met het Sindbad Club resort en volgt een uitgebreide rondleiding door Jungle Aqua Park Resort – Neverland, een paradijs voor waterliefhebbers met tientallen glijbanen en zwembaden, gericht op families met kinderen. De middag brengt de groep naar Sunrise Royal Makadi Resort Select en terug naar het Sunrise Tucana Resort Grand Select. Een prachtig resort dat begin dit jaar de deuren heeft geopend. Na deze intensieve, maar boeiende dag wordt op het strand van ons overnachtingshotel, onder het genot van een cocktail en muziek, de tweede feestavond gevierd.

Orange Bay

Onderwater

Op een stralende vrijdagochtend stapt de groep aan boord van een prachtig schip voor een boottrip naar het paradijselijke Orange Bay, een eiland vlak voor de kust van Hurghada. Met hagelwit zand en kristalhelder water is dit een populaire plek voor toeristen om hier te genieten. Vandaag kan even alles losgelaten worden. Geen programma, alleen zon, zee en ontspanning. Kenners weten het, maar Egypte is op sommige plekken misschien nog wel mooier onderwater. Prachtige koraalriffen en de meeste kleurrijke vissen zorgen ervoor dat je je hier uren kan vermaken tijdens het snorkelen of duiken.

Indrukwekkend Luxor

Een bijzonder hoogtepunt van de reis is de dagexcursie naar Luxor. Vroeg in de ochtend, lees 4.00 uur ’s ochtends, vertrekt de groep voor een lange, maar indrukwekkende dag. De eerste stop is de Tempel van Karnak, een van de grootste tempelcomplexen van Egypte. Op het moment dat je in de zuilenzaal staat, kan je je niet bevatten hoe dit duizenden jaren geleden gebouwd is. Hetzelfde geldt voor de Habu-tempel, ook wel bekend als de Tempel van Ramses III. Veel in deze tempel is goed bewaard gebleven, van de zuilen tot beelden en zelfs de hiërogliefen op de muren en zuilen zijn nog prachtig van kleur. We sluiten de dag af met een bezoek aan de Vallei der Koningen. Hier liggen de graven van beroemde farao’s als Ramses II, Amenhotep en natuurlijk Toetanchamon. Sommige graven zijn open voor bezoekers en bestaan uit kleurrijke hiërogliefen, verschillende kamers en sarcofagen, nog altijd goed intact.

Luxor

“Een goede mix”

Corine Jansen van der Sligte (ZRA bij TUI at Home) is voor de eerste keer in Egypte. “Eerlijk gezegd sprak het mij als vakantiebestemming nog niet direct aan. Zelf trek ik er graag op uit met een huurauto, terwijl ik bij Egypte vooral denk aan uitgebreide en luxe all-inclusive resorts. Dat verwachtte ik dan ook te zien. Maar ook verwacht ik een aantal excursiemogelijkheden en de verschillen tussen de plaatsen te ontdekken. Ik ben benieuwd hoe het allemaal echt is, zodat ik mijn klanten beter kan adviseren. Het programma maakt me meteen enthousiast: een goede mix van hotelbezoeken, het verkennen van centrums, excursies en ook vrije tijd. De excursie naar Luxor is voor mij absoluut het hoogtepunt. Daar zie je het échte Egypte. Zo’n andere wereld dan de kust. We moesten midden in de nacht opstaan en vier en een half uur met de bus reizen, maar dat was het meer dan waard. Tijdens de rit ernaartoe zie het landschap al veranderen van vlak, naar bergachtiger en vlakbij de rivier de Nijl is het een stuk groener. Onze gids was ook archeoloog en had ontzettend veel kennis over het oude Egypte. Wat een indrukwekkende geschiedenis.”

“Positief verrast”

Corine: “Ik vind het fijn dat we verschillende hotels bezoeken. Van mega resorts met tientallen glijbanen tot kleinschalige, moderne accommodaties. Het aanbod is enorm en voor ieder wat wils. De kwaliteit is over het algemeen erg goed. Ik kan het me goed voorstellen dat mensen naar Egypte komen voor het mooie weer en om te relaxen bij het zwembad of op het strand. De meeste resorts hebben veel keus aan restaurants en faciliteiten, je hoeft het resort in principe niet te verlaten, maar tijdens deze reis hebben we gezien dat je een ontspannen verblijf op een resort goed kan combineren met leuke excursies. Er is genoeg te ondernemen. Daarnaast is het een veilige bestemming waar je, je geen zorgen over hoeft te maken. Ik ben positief verrast en kijk terug op een mooie, gezellige en leerzame reis. Het blijft wel echt waardevol om het nu met eigen ogen gezien te hebben. Het is een soort bevestiging, wat ook net wat makkelijker praat.” Over 25 jaar Corendon zegt Corine: “Ik ben erg blij met Corendon. Bij het maken van reisvoorstellen, kijk ik vaak tussen hun aanbod. Daarbij is het contact met het contactcenter prettig en gemakkelijk. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam en weten waar ze het over hebben. In de afgelopen jaren is Corendon flink gegroeid qua bestemmingen en ik hoop dat er nog meer leuke bestemmingen bijkomen. Op naar de volgende 25 jaar en ik ga erg graag weer mee op studiereis, want dat bevalt erg goed.”

Denise Ruigrok en Corine Jansen van der Sligte

“Een magische plek”

Ook Denise Ruigrok (reisagent bij Pelikaan reisbureaus) was nog nooit eerder in Egypte geweest. “Het land heeft mij positief verrast”, laat ze aan Travelpro weten. “Eerlijk gezegd dacht ik altijd dat het vooral een grote zandbak was, vol met enorme all-inclusive resorts, maar het is zoveel meer dan dat. Denk aan een avontuurlijke quadsafari, een boottocht naar het prachtige Orange Bay, snorkelen of duiken in de indrukwekkende onderwaterwereld en natuurlijk het magische Luxor vol geschiedenis en cultuur. Naast de bekende all-inclusive resorts zijn er in El Gouna juist heel gezellige, kleinschalige accommodaties te vinden. Het studiereisprogramma is de perfecte combinatie met Luxor als hoogtepunt. Wat een magische plek vol geschiedenis. Door de eeuwenoude beelden en tempels voelt het alsof je terug in de tijd stapt. Niet alleen indrukwekkend om te zien, maar ook perfect om de mooiste foto’s te maken.”

“Tot in de puntjes geregeld”

Er zijn meerdere hotels die Denise zou aanbevelen aan haar klanten. “De eerste is Cook’s Club El Gouna. Deze accommodatie heeft me echt verrast. Voor Egypte had ik nooit gedacht dat je er ook in een kleinschalige, gezellige plek kon verblijven, maar dat kan dus zeker. Bovendien kun je ’s avonds heerlijk uit eten bij een van de gezellige restaurantjes in Down Town El Gouna of aan de Marina. SENTIDO Mamlouk Palace vind ik ook een top all-inclusive hotel. Vooral de poolbar ín het zwembad is heel leuk gemaakt. Voor klanten zou ik zeker een aantal leuke excursies bijboeken, zoals een dagtour naar Luxor, quadrijden door de woestijn en een boottocht naar Orange Bay. Ik ben heel dankbaar dat Corendon mij heeft uitgenodigd voor deze studiereis naar Egypte. Dankzij deze reis heb ik nu een veel beter beeld van het land, waardoor ik het ook veel beter aan mijn klanten kan aanbevelen. Tijdens de reis maakten we kennis met de lokale partner van Corendon, Flash Tour en wat een geweldige organisatie is dat. Alles was tot in de puntjes geregeld. Voor de komende 25 jaar wens ik Corendon nog veel meer tevreden reizigers, onvergetelijke vakanties en prachtige herinneringen toe, zoals altijd met jullie bekende kwaliteit.”

Avontuur

Je las het al, maar op zondag volgt nog een avontuurlijke excursie, een quadsafari door de woestijn, waarbij deelnemers zelf de zanderige heuvels mochten trotseren. Of je nu een ervaren bestuurder bent of voor de eerste keer op een quad zit, er wordt met iedereen rekening gehouden. Daarna werden opnieuw diverse hotels bezocht, waaronder Sentido Mamlouk Palace en Sunrise Garden Beach Resort. Ook Ali Baba Palace kwam aan bod, evenals het prachtige Cook’s Club El Gouna, gelegen in het hippe stadje dat bekendstaat om zijn lagunes, jachthaven en boetiekgevoel. Op de laatste dag heeft iedereen nog even de tijd de reis te laten bezinken op het strand of aan het zwembad om vervolgens in de avond terug te vliegen, in het getatoeëerde vliegtuig, naar Amsterdam.

“Zeer indrukwekkend”

Jacqueline Gruters (ZRA bij Travel Counsellors) wilde al een paar keer eerder naar Egypte gaan, maar het was er nooit van gekomen. “De eerste keer was 30 jaar geleden, maar door onrusten in het land ging die reis niet door. Negen jaar later moesten we opnieuw annuleren vanwege ziekte van onze zoon. Nu was het de derde keer en scheepsrecht en wat voor een. Ondanks dat ik het veel verkoop heb ik me volledig laten verrassen. Het programma was fantastisch, de afwisseling van hotelbezoek en activiteiten en daarnaast relaxmomenten waren zeer goed te noemen. Voor mij persoonlijk was Luxor het hoogtepunt, wat was dit mooi, de Habu-tempel en de Vallei der Koningen, allemaal zeer indrukwekkend en voor mij het echte Egypte. Daarnaast heb ik heb een goed beeld gekregen van een aantal hotels, de hotelbezoeken waren kort, maar erg nuttig. Als je klanten hebt die voor zon, zee en strand gaan in combinatie met een stukje cultuur of een nijlcruise, dan is Egypte bij uitstek the place to be.”

“Onvergetelijke herinneringen”

“Corendon is voor mij een touroperator die goed bereikbaar is, via chat en ook in de avonduren, daarnaast zijn ze erg vriendelijke en flexibel en voor mij al jaren een belangrijke partij. Dat ik nu mee mocht is de kers op de taart. Daarnaast wil ik Corendon feliciteren met deze prachtige mijlpaal. Al 25 jaar brengen jullie mensen dichter bij hun droombestemming, met passie, plezier en professionaliteit. Voor de komende 25 jaar wens ik jullie nog meer avonturen die harten raken, reizen die grenzen verleggen, een groei die altijd mensgericht blijft en vooral: medewerkers en klanten die zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Op naar nog vele jaren vol zonnige bestemmingen en onvergetelijke herinneringen.”

Angelique Hermes, Jacqueline Gruters en Sonja Zwier samen met een local

“Een absolute must”

Angelique Hermes (ZRA bij Travel Counsellors) is al wel eerder in Egypte geweest, maar nog niet in Hurghada. “Deze jubileumtrip is georganiseerd met een topprogramma. Het is een trip toegespitst op zowel de bestemming ontdekken als het hotelaanbod van Corendon dat in combinatie met gezelligheid, precies zoals je een bestemming zou willen ontdekken. Uiteraard is mijn absolute hoogtepunt Luxor. Een openluchtmuseum vol geschiedenis en mysterie. Indrukwekkende tempels en graven. Het is ook een van de oudste steden van Egypte, wat een absolute must is om te bezoeken. El Gouna is een mooi opgezette locatie met een luxe boulevard en winkels. In de avond is het leuk om rond te lopen. De prijzen liggen hier wel hoger en het is een plaats met groen, golfbanen, havens, winkels, mooie villa’s en hotels. De plaats Hurghada is meer authentiek. Een plaats opgericht aan zee in de woestijn. Hotels op verschillende locaties met een diversiteit aan mogelijkheden. Er zijn over het algemeen bij de hotels niet veel mogelijkheden om direct vanuit het hotel in de omgeving rond te lopen.”

Dianne Braamse, Liane Veeninga en Stephanie Westera en de groep tijdens de beachparty

“Op naar nog vele mooie jaren”

“Egypte als vakantiebestemming is een absolute aanrader gezien het budget, het mooie weer en prima hotels met heel veel mogelijkheden”, laat Angelique weten. “Voor mij is het een bestemming die ik absoluut kan aanbevelen. Het biedt veel mogelijkheden, prima hotels met goede restaurants en een fantastische onderwaterwereld. Corendon is uiteraard een van de marktleiders met een prima aanbod, goede reisleiders en met heel veel keuzes aan bestemmingen en hotels. De prijskwaliteit is goed en ik hoop dat ze nog veel mooie hotels blijven aanbieden. Heel veel Nederlanders blijven het prettig vinden om een pakket te kunnen boeken met goede accommodaties, aanbevolen door een Nederlandse touroperator. In de branche zijn vele verschuivingen geweest, maar het belang van reisorganisaties zoals Corendon blijft groot. Op naar nog vele mooie jaren meer.”

Beleef de reis zelf

Nieuwsgierig geworden hoe de bestemming, de accommodaties en excursies eruit zien? Soms zeggen beelden meer dan woorden. Beleef de reis zelf door hieronder onze aftermovie te bekijken.