Vandaag (28 oktober) vertrok om 9.00 uur de eerste wintervlucht van Corendon naar het Kaapverdische eiland Sal. De feestelijke aftrap vond plaats bij de gate. Martin de Boer, commercieel directeur van Corendon, sprak de reizigers kort toe.

Met de start van deze verbinding kunnen vakantiegangers in de winter drie keer per week van Amsterdam naar Sal vliegen. Het eiland trekt bezoekers door zijn brede zandstranden, zonnig klimaat en het kleine tijdsverschil met Nederland. Daarmee is het een aantrekkelijke bestemming voor iedereen die in de winter warmte en ontspanning zoekt. De toevoeging van Kaapverdië vergroot de keuze in het winterprogramma van Corendon. Naast vertrouwde winterbestemmingen als Curacao, Bonaire, de Canarische Eilanden, Dubai, Egypte, Gambia, Portugal en Turkije biedt Corendon nu ook een meer exotische optie die steeds meer Nederlandse reizigers aanspreekt.

“We zijn blij dat we onze gasten deze winter een nieuwe zonzekere bestemming kunnen aanbieden. Kaapverdië combineert het hele jaar door mooi weer met een relaxte sfeer en prachtige stranden. Voor veel Nederlanders is het een relatief onbekende parel die uitstekend past in ons aanbod van betaalbare en aantrekkelijke vakanties”, aldus de Boer.