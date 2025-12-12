Corendon maakte gisteren tijdens de start van de MASTERS EXPO in de Rai in Amsterdam de winnaars van de allereerste Corendon Courage Awards bekend. Met deze nieuwe prijzen geeft Corendon een podium aan vijf bijzondere persoonlijkheden die uitblinken in moed en daadkracht in de categorieën Creative Artist, Sports, Fearless Founder, Impact Hero en de Oeuvre Award.



De winnaars ontvingen een object met een werk van beeldend kunstenaar Lieuwe van Gogh en een geldbedrag dat bedoeld is om verdere maatschappelijke impact mogelijk te maken. De jury, bestaande uit Arthur van Dijk, Wendy van Dijk, Merlin Melles, Najib Amhali en Gunay Uslu, koos winnaars die elk op hun eigen manier laten zien wat er mogelijk wordt als je durft.

Oeuvre Award: Dick Advocaat

De Oeuvre Award is een eerbetoon aan iemand die met een lange carrière en onvermoeibare inzet een blijvende indruk heeft gemaakt. Dick Advocaat laat al decennia zien wat je kunt bereiken als je talent combineert met visie en doorzettingsvermogen. Onlangs heeft hij een prestatie geleverd die eigenlijk niemand voor mogelijk hield: hij heeft Curaçao naar het WK voetbal weten te brengen: het kleinste land ooit op het grootste toernooi ter wereld. Dick verpulvert records en hij heeft generaties spelers gevormd en grenzen verlegd.

Creative Artist: Umut Veysel Demirtaş

Umut Veysel Demirtaş is een alleskunner. In plaats van het conservatorium te doen, koos hij voor een studie elektrotechniek. Maar dat betekent niet dat hij de muziek links liet liggen. Gelukkig niet. Als pianist en componist doorbreekt hij grenzen en vertelt hij nieuwe, prachtige verhalen met zijn muziek.

Sports: Don Sno

Don Sno is een kickbokser uit de stal van GLORY, die op jonge leeftijd begon en inmiddels meerdere profgevechten heeft gewonnen, waarvan drie met een knock-out. Buiten de ring zet hij zich in voor de ontwikkeling van jongeren, omdat hij uit eigen ervaring weet wat het betekent om door het toeslagenschandaal en andere vormen van onrecht geraakt te worden.

Fearless Founder: Monica Geuze

Monica Geuze is vlogger, presentator, podcastmaker, zakenvrouw. Zij is altijd meer dan je denkt: ontwikkelde producten met een lange adem en hielp merken groeien. Onder de oppervlakte van al het zichtbare werk dat zij doet, staat een gedreven ondernemer die precies weet hoe je een publiek opbouwt, hoe je richting kiest en hoe je kansen verzilvert.

Impact Hero: Eva Eikhout

Eva Eikhout brak als programmamaker en presentator door via de BNNVARA Academy en maakte onder meer de YouTube series Weet Wat Je Date en Eva en de Eva’s. Ze spreekt regelmatig voor bedrijven, gemeenten en ministeries en laat in haar theatercolleges en podcasts zien hoe je met humor en zelfspot lastige thema’s toegankelijk maakt.