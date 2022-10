Crop Over Festival Barbados: het kleurrijkste carnaval van de Caribbean

Deel dit artikel

Dansen met de locals en rum als ontbijt. Travelpro dompelt zich onder in het belangrijkste festival van het eiland Barbados.

De zon is nog maar nauwelijks op en er wordt al luidkeels meegezongen met de swingende soca ritmes in de bus. ‘We ready for the road…’. Ik ken het nummer van Bunji inmiddels uit mijn hoofd. Terwijl de inhoud van de flessen rum worden geleegd in de keeltjes van degene die niet zingen, bevind ik me ergens tussen totale euforie en ontelbare gekleurde veren. Het summiere stukje stof rond mijn lijf en de tiara van strass-stenen verraden waar we naartoe op weg zijn. Na een week vol activiteiten en feestjes, is het tijd voor de grote finale: Grand Kadooment.



Een eerbetoon aan de voorvaderen van Barbados

Door de directe KLM-vluchten van oktober tot en met maart, wint Barbados met zijn witte zandstranden en wuivende palmbomen aan populariteit onder de Nederlandse zonaanbidder. Minder bekend, maar zeker de moeite van een tussenstop waard, is het bruisende zomerfestival Crop Over. Acht weken lang vieren de Bajans traditiegetrouw het einde van het suikerseizoen, met de extravagante straatparade als hoogtepunt. Crop Over wordt door de lokale bevolking beschouwd als belangrijk cultureel erfgoed. De oorsprong van het feest gaat terug tot 1780, de periode waarin Barbados ‘s werelds grootste suikerproducent was. Het festival is voor velen in de eerste plaats een eerbetoon aan hun voorouders: hardwerkende slaven die aan het einde van de suikeroogst samenkwamen om muziek te maken en de beste rietsnijders te kronen tot suikerkoning en -koningin.

