Cruise to ‘nowhere’… Passagiers Seabourn Ovation mogen nergens aan land

Passagiers aan boord van de Seabourn Ovation zijn door Vietnamese autoriteiten belet om voet aan wal te zetten vanwege de angst dat het coronavirus zich zou kunnen verspreiden. De Ovation vertrok zaterdag 1 februari jl. vanuit Hong Kong, maar heeft tot nu toe nog nergens aangemeerd.

Het schip met 600 passagiers zou verschillende havens in de Filippijnen aandoen, waar vorige week de voor het eerst iemand overleed aan het virus buiten China. Doordat de Filipijnse autoriteiten beperkingen oplegde, werd besloten de route te wijzigen en Vietnam aan te doen. Nu het schip ook daar niet mag aanmeren is besloten naar Thailand vaart te zetten.

Een passagier aan boord liet aan Engelse media weten dat haar visa werd afgewezen in Vietnam. “We gaan nu naar Thailand, maar stoppen pas op 7 februari. We werden geweigerd vanwege het coronavirus en het feit dat we uit Hong Kong kwamen.” De reizigster liet overigens weten dat de sfeer aan boord goed is en dat de passagiers een vergoeding hebben ontvangen van de rederij.

