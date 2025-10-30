Het cruiseschip Norwegian Epic van Norwegian Cruise Line heeft onlangs 63 migranten gered van een overvolle zeilboot op de Middellandse Zee. De opvarenden werden aan boord genomen, kregen medische zorg en werden de volgende ochtend overgedragen aan de Griekse autoriteiten.

De reddingsactie vond plaats terwijl het schip onderweg was van het Italiaanse Civitavecchia naar Santorini tijdens een elfdaagse Middellandse Zeecruise. Op verzoek van het Griekse coördinatiecentrum voor zoek- en reddingsacties week de Norwegian Epic van haar route af. Het vaartuig met migranten werd aangetroffen op ongeveer 120 kilometer ten zuidwesten van Zakynthos.

Volgens passagiers zette de bemanning een reddingsboot in om de migranten, aan boord van een circa negen meter lange zeilboot, veilig over te brengen. De operatie duurde meerdere uren. Aan boord kregen de migranten voedsel, water en medische verzorging, terwijl de Griekse kustwacht werd geïnformeerd.

Omdat Griekenland strikte regels hanteert voor de opvang van migranten, moest het cruiseschip niet naar Santorini, maar naar de haven van Kalamata varen. Daar werden de mensen aan wal gebracht voor identificatie. De Norwegian Epic liep vertraging op en schrapte de geplande stop in Santorini, waarna het schip zijn reis vervolgde naar Piraeus.