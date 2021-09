D-reizen lanceert eigen touroperator onder de naam D-Holidays

Deel dit artikel











Net als haar zusterbedrijf Prijsvrij Vakanties heeft D-reizen vanaf begin volgende week haar eigen touroperator onder de naam D-Holidays.

Marc van Deursen (CEO en founder): “Het is ongelofelijk knap hoe snel het team dit voor elkaar heeft gekregen. In minder dan 12 weken een touroperator uit de grond stampen en succesvol integreren, ga er maar aanstaan. Het bewijst hoe groot de wil en ambitie is bij de collega’s om de doorstart van D-reizen een groot succes te maken. Met de eigen touroperator live, winkels die bruisen van de positieve energie versterkt met de succesvolle ‘Brand New D’ media campagne heeft de doorstart echt de wind in de zeilen. Met het einde van de corona pandemie in zicht belooft 2022 een fantastisch mooi jaar te gaan worden voor onze groep.”

Bij zusterbedrijf Prijsvrij Vakanties komt al enkele jaren meer dan 70% van de geboekte vakanties voort uit eigen productie ($unmix). Voor D-reizen wordt ingezet op een vergelijkbare percentage. Prijsvrij Vakanties en D-reizen draaide pre-corona (2019) een gezamenlijk omzet van 776 miljoen euro. Prijsvrij Vakanties heeft met de overname ongeveer 2/3 van het pre-corona omzetpotentieel van D-reizen overgenomen (beste winkels en website), zo laat het bedrijf weten. “In combinatie met de omzet en sterke autonome groei van Prijsvrij Vakanties zijn de voorzichtige schattingen dat de groep in 2022 een winstgevende omzet zal realiseren van iets boven de half miljard euro. Minimaal 70% hiervan zal gerealiseerd worden bij haar eigen huismerk touroperator. Met die omzet, +/- 350 miljoen euro, behoort de gezamenlijke huismerk touroperator ($unmix/D-holidays), direct tot de grootste van Nederland.”

Author Sharon Evers

