D-reizen nieuwe hoofdsponsor FC Den Bosch

D-reizen en FC Den Bosch hebben een overeenkomst getekend die het reisbedrijf voor tenminste twee jaar aan de club verbindt. Dit betekent onder meer dat D-reizen vanaf 1 juli ook de shirts van de Bossche hoofdmacht siert. Het in ’s-Hertogenbosch gevestigde D-reizen is sinds januari dit jaar al shirtsponsor en official partner van de FC Den Bosch Jeugdopleiding, dat meldt FC Den Bosch op haar website.

Kevin Ooms, CFO van D-reizen: “Met ons hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch, is het partnerschap met de FC een logische. FC is een stukje Den Bosch en sinds juni 2021 is D-reizen dat ook. Daarbij zijn vakanties, net als het bijwonen van voetbalwedstrijden, de momenten waar je met familie en vrienden plezier beleeft en herinneringen maakt. We bedienen dus veelal dezelfde doelgroep dat maakt deze samenwerking een win-win voor ons beide.”

Op social media reageert een FC Den Bosch supporter als volgt op het nieuws: “Heel mooi. De reis naar de Eredivisie is zojuist geboekt.”

Rob Almering, algemeen directeur FC Den Bosch: “We zijn ongelooflijk trots dat een A-merk als D-reizen zich aan FC Den Bosch wil verbinden. D-reizen past bij FC Den Bosch, omdat het bedrijf net als wij fungeert als matchmaker, aangever en verzorger van plezier. We hebben alle twee ons verhaal, weten wat het is om tegenslagen te overwinnen, en willen binnen de samenwerking samen het succes vieren. Het vertrouwen dat spreekt uit de overeenkomst is voor FC Den Bosch een bevestiging dat de ingeslagen weg de juiste is. Wij kijken er enorm naar uit het partnermodel samen in te vullen vanuit onze gemeenschappelijke interesses en uitdagingen en mensen via FC Den Bosch op een originele manier te matchen met D-reizen.”

Author Arjen Lutgendorff