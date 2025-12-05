Van 5 t/m 7 februari 2026 worden de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch het sfeervolle decor van de allereerste editie van het Vakantie Festival, het nieuwe travel lifestyle event waar bestemmingen, reisorganisaties en merken samenkomen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Als onderdeel van de VvKR presenteert Dades Reizen zich met authentieke, kleinschalige en cultuurgerichte reizen naar Marokko, een land dat bruist van kleur, warmte en verhalen.

Lokale routes, pure ontmoetingen

Dades Reizen is gespecialiseerd in maatwerkreizen door heel Marokko: van de stille woestijn tot de groene oases, van de Atlasgebergte tot de levendige medina’s. De organisatie werkt uitsluitend met lokale partners en kleinschalige accommodaties, waardoor reizigers het land ervaren zoals Marokkanen het zelf beleven.

De focus ligt op rust, aandacht, persoonlijke begeleiding en betekenisvolle ontmoetingen die het reisverhaal verdiepen.

“Marokko laat je anders kijken”, zegt Astrid Emmers van Dades Reizen. “Je wandelt door eeuwenoude straten, drinkt thee met mensen die je nooit vergeet en voelt de kracht van stilte in de woestijn. Op het Vakantie Festival willen we bezoekers laten zien hoe dichtbij echte beleving kan zijn wanneer je reist met aandacht en openheid.”

Een warme, kleurrijke toevoeging aan het festival

Volgens Frits Kuijper, creatief directeur van het Vakantie Festival, brengt Dades Reizen precies de sfeer die de beleving van het evenement versterkt.“Ze nemen de warmte en gastvrijheid van Marokko mee naar het festival. De verhalen, geuren en kleuren die zij delen, maken hun stand tot een plek waar bezoekers direct worden meegenomen in een andere wereld.”

T.J. van Apeldoorn, strategisch directeur van het Vakantie Festival, benadrukt de waarde van kleinschalige reisorganisaties binnen het platform. “Dades Reizen laat zien hoe bijzonder authentieke reiservaringen kunnen zijn. Hun lokale verankering, betrokkenheid en duurzame benadering passen perfect binnen onze ambitie om een breed en inspirerend festival neer te zetten.”

Over het Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Het evenement brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.



Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.