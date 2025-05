Het is vandaag de Dag van de Reisagent, maar hoe wordt deze dag eigenlijk gevierd? Worden reisagenten echt in het zonnetje gezet door hun werkgever of samenwerkingspartners? Wij zijn benieuwd hoe jij als (zelfstandig) reisagent deze dag ervaart.

Vul hieronder een korte enquête in en laat weten of jij vandaag verrast, gewaardeerd of misschien juist vergeten bent. We delen jullie reacties binnenkort in een artikel.

